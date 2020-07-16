Fé, quimerismo e cura para a alma diante dos dias maus

Segundo o pastor Tarcísio Nunes, a pandemia do novo coronavírus vem como um alerta para uma necessidade maior do homem que é a de ter a sua alma preparada para um encontro com Deus Crédito: Freepik

Os momentos conturbados vividos pela humanidade não só amedrontam o corpo físico, mas também assolam de insegurança a alma do homem distante ?de Deus. A hora é de se voltar para os ensinamentos da Palavra e deixar o Pai operar para que tenhamos discernimento e sanidade física e espiritual neste período turbulento.

É o que orienta o diácono Miguel Faria Lima, membro do Grupo Ciência e Fé da Igreja Cristã Maranata (ICM), que ressalta a necessidade de estar constantemente na presença de Cristo. Em Mateus 11:28, está escrito: Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quem nos dá o descanso e a confiança é o Senhor Jesus. Por isso, Ele nos trouxe a fé. Através do Seu sangue, o Espírito Santo, que se fortalece em nós a cada momento difícil que passamos, Ele nos faz vencer, pontuou Miguel.

Sobre os dias de pandemia, o estudioso aponta que são sinais bíblicos aos quais o homem deve ficar alerta. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares (Mateus 24:7). Jesus nos admoestou para estarmos vigilantes. A profecia se cumpre mostrando que se aproxima o arrebatamento da Igreja, afirmou o diácono, graduado em Odontologia e mestre em Prótese pela PUC de Minas Gerais.

Ainda de acordo com ele, conscientizar o próximo sobre os perigos da Covid-19 e cumprir as recomendações de distanciamento social para evitar o contágio é também tarefa da Igreja.

"E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo (Apocalipse 14:6). Há um modo de vida que o Evangelho nos dá, os ensinos de Jesus, vida em purificação, em comunhão. Na Igreja, zelamos uns pelos outros com orações, com a comunhão da Palavra, com os cultos diariamente transmitidos para todos, que nos dão ânimo e nos alerta para os perigos. Apesar de estarmos separados fisicamente, sempre estamos unidos em oração, no partir do pão e na comunhão. Visitas a todos os momentos são realizadas pelo WhatsApp, Google Meet, Zoom, onde a Igreja se reúne sempre com grande alegria." Miguel Faria Lima - Diácono da Igreja Cristã Maranata (ICM)

Sobre a empatia, conduta cristã que tem de estar de modo permanente no foco, a mensagem também é clara: união. Seguimos ao governo daquele que é sobre todos, Cristo. Ele nos dá uma direção de segurança porque nos ama. Somos Corpo de Cristo. Cada um batalha pelo outro seguindo a verdade no amor de Jesus por nós. Alegramos com os que se alegram, choramos com os que choram, sempre unidos, sem exaltação de homem, observou o diácono.

Para embasar esse ponto de vista à luz das Escrituras Sagradas, Miguel Faria menciona Efésios 4:15: Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo.

Quimerismo

Destacando um tema pertinente às necessidades do homem, sobretudo nestes dias difíceis, o diácono explica, ainda, o conceito de quimerismo, em que a ação de transformação de vida é o agir da fé geradora vinda do doador universal, o Senhor Jesus, que nos dá o novo nascimento  O qual me amou e se entregou a si mesmo por mim (Gálatas 2:20).

"O Espírito opera neste momento, pois a dúvida do homem é transformada por Cristo em perseverança; o medo, em vitória (Ele venceu a morte por nós, para nos dar vida); a doença material, em vida eterna. Ele doou os Seus atributos de vida eterna a nós, morrendo por nós na cruz do calvário. O Espírito Santo é o sangue de Jesus, que nos dá o novo nascimento, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim." Miguel Faria Lima - Diácono da Igreja Cristã Maranata (ICM)

Na ciência, segundo o diácono, o sentido de quimerismo refere-se ao quadro da medula doente, carente de um alguém que faça o gesto da doação por amor. Assim, o enfermo recebe todas as características do doador, que lhe retira a doença e lhe dá nova vida. Um processo similar ocorre no âmbito espiritual, pois os efeitos da entrega de Cristo também são assim percebidos, como explica em seu artigo Quimerismo e Fé.

Como receber os benefícios da constante produção de sangue pela medula, ou seja, como fazer parte desse Corpo de Cristo transformado (quimerismo, novo nascimento) pelo Espírito Santo, o sangue de Jesus, e ter entendimento e alcançar a vida eterna? Entregando-se a Ele, doador de vida, o Cordeiro de Deus que nos transforma. A ação do Espírito Santo opera salvação naqueles que O buscam e passam a obedecer a direção do Espírito em uma nova vida em santificação, pela ação do sangue de Jesus, que gera o renovo, o novo nascimento. Ele se doou por nós.

Sobre o diácono

Miguel Faria Lima é membro do Grupo Ciência e Fé da Igreja Cristã Maranata Crédito: Arquivo Pessoal

Miguel Faria Lima, diácono e membro do grupo Ciência e Fé da Igreja Cristã Maranata, é graduado em Odontologia pela PUC Minas e mestre em Prótese por essa mesma instituição.

Canais da Igreja Cristã Maranata