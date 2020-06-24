Fé, o elo com o Criador e o conforto em tempos de pandemia

Segundo o pastor Tarcísio Nunes, a pandemia do novo coronavírus vem como um alerta para uma necessidade maior do homem que é a de ter a sua alma preparada para um encontro com Deus Crédito: Freepik

O momento da pandemia do novo coronavírus é preocupante, mas nesta hora podemos olhar para nós e percebermos que carecemos de um abraço na alma. Deus está à disposição daquele que quer viver em função de uma fé genuína. Com essas palavras, o pastor Tarcísio Nunes Teles, do Grupo Ciência e Fé da Igreja Cristã Maratana (ICM), descreve a tribulação vivida pela humanidade nos dias de hoje e aponta a urgência de se conectar com o Criador.

Com graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado em Física, o professor e pesquisador indica o meio de ligação com o Pai em todas as situações vividas. Apenas o contato pessoal com Deus pode eliminar essa angústia na alma. O detalhe é que esse contato não se dá por meio de nenhum recurso deste mundo físico. Somente pela fé pode-se alcançar essa paz verdadeira, afirma.

Na sua avaliação, a sociedade moderna acostumou-se e adequou-se com a correria das atividades cotidianas. Uma agitação necessária, mas que passou a ocupar grande parte do tempo de muitos, um pedaço importante para nossa relação com Deus, assunto também abordado em seu artigo Fé, o elo perdido.

O homem, bem como a sociedade de maneira geral, sempre se mostrou muito flexível a adaptações. Foi assim em outros momentos já vivenciados na história. A pandemia pegou muitos, senão todos, de surpresa e por isso o artigo é importante por apontar a necessidade de se buscar a presença do Criador. Somente por meio da fé o homem pode entender o tempo que ele vive. A Igreja que está preparada nesta hora entende pela Palavra o tempo que ela vive. Deus disponibiliza uma fé geradora, portanto, Ele é a referência absoluta para o homem, explica Tarcísio.

O papel da Igreja

Diante de tantas questões, qual seria o papel social da Igreja neste instante de turbulência. Incentivar o distanciamento e a quarentena? Para o pastor, o chamado Corpo de Cristo tem de ser exemplo em tudo, isso é bíblico. No caso do isolamento, não é diferente. Temos de atender a tudo. Há maneiras de continuarmos reunindo virtualmente com as nossas igrejas, e isso é maravilhoso. A Igreja deve deixar a ciência encontrar a solução para esta pandemia. A missão dela envolve a alma, e não o que é físico ou material. Isso precisa ser entendido.

Sobre o conforto espiritual, o pastor reitera, este só é alcançado pelo reencontro com o Senhor. A Igreja não tem o papel de trazer preocupação, mas de mostrar um alerta. E não só isso, deve também apontar o escape, que está no reencontro do homem com o seu Criador. Uma vida cujo fim seja única e exclusivamente a morte não tem sentido. Deus tem uma vida eterna para o homem, por meio de Jesus. Vivemos em um mundo de ciência e tecnologias, isso é maravilhoso. Porém, a alma carece de um outro ambiente, viver em uma outra medida na qual o parâmetro fundamental é a fé em Deus.

Ainda segundo Tarcísio, a ciência se colocou como uma ferramenta essencial, na busca por novos medicamentos, vacinas, tecnologias de maneira geral. Porém, esta pandemia vem como um alerta para uma necessidade maior do homem que é a de ter a sua alma preparada para um encontro com Deus. E isto somente a fé, o elo perdido, pode dar ao homem. Uma fé que vem da eternidade e resgata o homem para uma vida de completa paz e segurança.

O tempo e seu referencial

A noção de tempo descrita no artigo, de acordo com Tarcísio, pode ter um caráter histórico, poético e cronológico, entre outros, mas para a Igreja há um aspecto profético. Todas as noções de tempo dependem de uma referência, no que diz respeito à ordem cronológica. As medidas foram se ajustando e de certa maneira se tornando mais precisas, desde aquelas baseadas no sol ou na lua, até as vibrações atômicas como hoje se faz.

"Essas medidas vão se aperfeiçoando com o desenvolvimento da ciência. Já no que tange ao tempo profético, a referência está em Deus por meio de Jesus, o autor e consumador da fé que é o seu Espírito Santo agindo no coração do fiel, situando-o no tempo que ele vive. Um tempo que, para muitos, é de pura preocupação, mas, para a Igreja, é um momento que referimos como breve, pois aponta para um acontecimento glorioso que é o arrebatamento da Igreja fiel." Pastor Tarcísio Nunes - Cargo do Autor

Sobre o pastor

Tarcísio Nunes, pastor, professor e pesquisador, aponta a fé como meio de ligação com o Pai em todas as situações vividas Crédito: Arquivo Pessoal

Tarcísio Nunes Teles é pastor, graduado em Física pela Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), mestre e doutor em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), com pós-doutorado pelo Istituto Nazionale di Fisica Nucleare em Firenze. Atua como professor pesquisador na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), na área de Mecânica Estatística e Termodinâmica em sistemas fora do equilíbrio, análise física de sinais fisiológicos e dinâmica de feixes em protonterapia.

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