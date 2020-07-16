A ciência nos permite realizar o possível; e a fé, o impossível

O diácono Tiago Campos Pereira faz um convite para que o homem exercite a sua confiança no Senhor Crédito: Freepik

O momento desafiador vivido por todo o mundo é a chave para que o homem lembre de que não está sozinho, pois há um Ser Soberano nos céus que a tudo vê e controla. Por meio da fé, que não emerge espontaneamente do fiel, mas é uma herança genética de Deus Pai, é que se estabelecem a aproximação e a intimidade com o Senhor. Essa é a mensagem de esperança deixada pelo diácono Tiago Campos Pereira, membro do Grupo de Ciência e Fé da Igreja Cristã Maranata, ao refletir sobre a pandemia e seus efeitos.

Graduado em Ciências Biológicas e mestre e doutor em Genética e Biologia Molecular pela Unicamp, com pós-doutorado pela Universidade de Cambridge (Inglaterra), o também professor universitário atesta: todas as vezes que fez uso da fé, o homem superou ao lado de Deus todas as suas adversidades.

"Nossos pais biológicos nos forneceram tudo do que precisamos para viver esta vida: um nome, um amor, um lar, um ensino e uma herança genética, que é a base de nossos corpos. Como seres humanos, estamos acostumados a viver esta vida baseados apenas nessas heranças sociais, culturais e genéticas. Porém, neste momento, de desafio mundial, percebemos que, por melhor que seja esse legado, a humanidade está angustiada. Devemos nos lembrar de que há um Deus que nos ama e que anseia muito nos ajudar." Diácono Tiago Campos Pereira - Membro do Grupo de Ciência e Fé da Igreja Cristã Maranata

Assim, segundo o estudioso, nesta vida, quando um filho precisa de algo, recorre aos seus pais (terrenos), apresentando-lhes sua necessidade. Amorosos, eles auxiliam-no dentro de todas suas possibilidades. Agora, precisamos nos lembrar de que o Altíssimo nos ama assim, como um pai ama seus filhos. Se exercitarmos a nossa fé e buscarmos o Pai Celeste, Ele limpará de nossos olhos toda lágrima e realizará o impossível.

O convite feito pelo diácono é que o homem também exercite a sua confiança no Senhor, que opera até o impossível. E nesse sentido, temos de valorizar a ciência ao máximo, para que tudo que for possível seja feito, tal como o desenvolvimento de métodos diagnósticos, medicamentos e vacinas. A ciência nos permite realizar o possível; e a fé, o impossível.

Exemplo cristão

Alertar, conscientizar a população sobre os perigos da doença, praticar o isolamento: esses atos também são condutas que se espera dos cristãos nestes dias difíceis? A resposta do especialista é enfática: A ciência é utilizada por nós como um instrumento para vivermos bem nesta terra; por sua vez, a fé é o instrumento que nos permite vislumbrarmos e em breve vivermos a vida eterna. O cristão deve, sim, seguir diligentemente as recomendações apresentadas pelos órgãos competentes e pela ciência.Exemplo cristão

Para o diácono, sobre empatia e solidariedade, o importante é recordarmos que um dia alguém nos estendeu a mão. No contexto secular, diversos amigos e até mesmo desconhecidos olharam para nós e nos auxiliaram, em algum momento de nossas vidas. No contexto espiritual, Deus também nos contemplou com Seu olhar de misericórdia, estendeu Suas mãos e nos levantou.

Por isso, complementou, a Igreja tem se organizado para auxiliar aqueles que têm passado por dificuldades, estendendo as mãos humanas de seus membros. Em especial, a Igreja tem proclamado o amor de Deus, para que o homem compreenda que Ele está com Suas mãos plenamente estendidas para nós, e que suas mãos de poder podem fazer infinitamente mais que nossas mãos humanas. Basta nos entregarmos a Ele.

Fé e genética

Autor do artigo Fé e genética, em que traça uma linha de pensamento unindo reflexões à luz da Bíblia e seus conhecimentos acadêmicos, o professor fala em seu texto que a fé é um aspecto-chave nas Escrituras Sagradas. Ela é o elo imaterial entre Deus e o homem. Possuímos milhares de genes valiosíssimos em nosso genoma, herdados de nossos pais biológicos e que permitem nossa vida nesta terra. Porém, a fé é a herança de nosso Pai celeste, a qual permite a vida eterna.

Na sua avaliação, grandes desafios, como enfermidades, fome e guerras, recorrentemente assolam o mundo. Nessas frentes de batalha, a ciência é uma grande aliada e tem feito tudo ao seu alcance para a superação das adversidades desta vida. Porém, é a fé verdadeira que nos dará acesso à vida eterna com Deus, uma vida em que a dor não mais existirá.

Sobre o diácono

Tiago Campos Pereira: O cristão deve, sim, seguir diligentemente as recomendações apresentadas pelos órgãos competentes e pela ciência Crédito: Arquivo Pessoal

Tiago Campos Pereira é diácono e membro do Grupo Ciência e Fé da Igreja Cristã Maranata (ICM). Graduado em Ciências Biológicas e mestre e doutor em Genética e Biologia Molecular pela Unicamp, tem pós-doutorado pela Universidade de Cambridge (Inglaterra). Atua como professor na Universidade de São Paulo (USP) em Ribeirão Preto na área de genética molecular da anidrobiose.

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