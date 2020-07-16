Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Especial Publicitário

A ciência nos permite realizar o possível; e a fé, o impossível

A afirmação é do diácono e professor Tiago Campos. De acordo com ele, todas as vezes que fez uso da fé, o homem superou ao lado de Deus todas as suas adversidades
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2020 às 19:00

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 19:00

O diácono Tiago Campos Pereira faz um convite para que o homem exercite a sua confiança no Senhor
O diácono Tiago Campos Pereira faz um convite para que o homem exercite a sua confiança no Senhor Crédito: Freepik
O momento desafiador vivido por todo o mundo é a chave para que o homem lembre de que não está sozinho, pois há um Ser Soberano nos céus que a tudo vê e controla. Por meio da fé, que não emerge espontaneamente do fiel, mas é uma herança genética de Deus Pai, é que se estabelecem a aproximação e a intimidade com o Senhor. Essa é a mensagem de esperança deixada pelo diácono Tiago Campos Pereira, membro do Grupo de Ciência e Fé da Igreja Cristã Maranata, ao refletir sobre a pandemia e seus efeitos.
Graduado em Ciências Biológicas e mestre e doutor em Genética e Biologia Molecular pela Unicamp, com pós-doutorado pela Universidade de Cambridge (Inglaterra), o também professor universitário atesta: todas as vezes que fez uso da fé, o homem superou ao lado de Deus todas as suas adversidades.
"Nossos pais biológicos nos forneceram tudo do que precisamos para viver esta vida: um nome, um amor, um lar, um ensino e uma herança genética, que é a base de nossos corpos. Como seres humanos, estamos acostumados a viver esta vida baseados apenas nessas heranças sociais, culturais e genéticas. Porém, neste momento, de desafio mundial, percebemos que, por melhor que seja esse legado, a humanidade está angustiada. Devemos nos lembrar de que há um Deus que nos ama e que anseia muito nos ajudar."
Diácono Tiago Campos Pereira - Membro do Grupo de Ciência e Fé da Igreja Cristã Maranata
Assim, segundo o estudioso, nesta vida, quando um filho precisa de algo, recorre aos seus pais (terrenos), apresentando-lhes sua necessidade. Amorosos, eles auxiliam-no dentro de todas suas possibilidades. Agora, precisamos nos lembrar de que o Altíssimo nos ama assim, como um pai ama seus filhos. Se exercitarmos a nossa fé e buscarmos o Pai Celeste, Ele limpará de nossos olhos toda lágrima e realizará o impossível.
O convite feito pelo diácono é que o homem também exercite a sua confiança no Senhor, que opera até o impossível. E nesse sentido, temos de valorizar a ciência ao máximo, para que tudo que for possível seja feito, tal como o desenvolvimento de métodos diagnósticos, medicamentos e vacinas. A ciência nos permite realizar o possível; e a fé, o impossível.

Exemplo cristão

Alertar, conscientizar a população sobre os perigos da doença, praticar o isolamento: esses atos também são condutas que se espera dos cristãos nestes dias difíceis? A resposta do especialista é enfática: A ciência é utilizada por nós como um instrumento para vivermos bem nesta terra; por sua vez, a fé é o instrumento que nos permite vislumbrarmos e em breve vivermos a vida eterna. O cristão deve, sim, seguir diligentemente as recomendações apresentadas pelos órgãos competentes e pela ciência.Exemplo cristão
Para o diácono, sobre empatia e solidariedade, o importante é recordarmos que um dia alguém nos estendeu a mão. No contexto secular, diversos amigos e até mesmo desconhecidos olharam para nós e nos auxiliaram, em algum momento de nossas vidas. No contexto espiritual, Deus também nos contemplou com Seu olhar de misericórdia, estendeu Suas mãos e nos levantou.
Por isso, complementou, a Igreja tem se organizado para auxiliar aqueles que têm passado por dificuldades, estendendo as mãos humanas de seus membros. Em especial, a Igreja tem proclamado o amor de Deus, para que o homem compreenda que Ele está com Suas mãos plenamente estendidas para nós, e que suas mãos de poder podem fazer infinitamente mais que nossas mãos humanas. Basta nos entregarmos a Ele.

Fé e genética

Autor do artigo Fé e genética, em que traça uma linha de pensamento unindo reflexões à luz da Bíblia e seus conhecimentos acadêmicos, o professor fala em seu texto que a fé é um aspecto-chave nas Escrituras Sagradas. Ela é o elo imaterial entre Deus e o homem. Possuímos milhares de genes valiosíssimos em nosso genoma, herdados de nossos pais biológicos e que permitem nossa vida nesta terra. Porém, a fé é a herança de nosso Pai celeste, a qual permite a vida eterna.
Na sua avaliação, grandes desafios, como enfermidades, fome e guerras, recorrentemente assolam o mundo. Nessas frentes de batalha, a ciência é uma grande aliada e tem feito tudo ao seu alcance para a superação das adversidades desta vida. Porém, é a fé verdadeira que nos dará acesso à vida eterna com Deus, uma vida em que a dor não mais existirá.

Sobre o diácono

Tiago Campos Pereira: O cristão deve, sim, seguir diligentemente as recomendações apresentadas pelos órgãos competentes e pela ciência
Tiago Campos Pereira: O cristão deve, sim, seguir diligentemente as recomendações apresentadas pelos órgãos competentes e pela ciência Crédito: Arquivo Pessoal
Tiago Campos Pereira é diácono e membro do Grupo Ciência e Fé da Igreja Cristã Maranata (ICM). Graduado em Ciências Biológicas e mestre e doutor em Genética e Biologia Molecular pela Unicamp, tem pós-doutorado pela Universidade de Cambridge (Inglaterra). Atua como professor na Universidade de São Paulo (USP) em Ribeirão Preto na área de genética molecular da anidrobiose.
Currículo lattes: https://lattes.cnpq.br/0142820797911175
E-mail: [email protected]

Canais da Igreja Cristã Maranata

SITE: https://www.igrejacristamaranata.org.br/
Facebook: igrejacristamaranata
Instagram: @igrejacristamaranata_oficial
Rádio e TV Web Maanaim: radiomaanaim.com.br
YouTube: Igreja Cristã Maranata

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados