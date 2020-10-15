Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Especial Publicitário

Contato com a natureza na escola contribui para educação dos alunos

Estudos apontam que essa interação traz uma série de benefícios no desenvolvimento das crianças, impactando na redução do chamado 'déficit da natureza'

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 17:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2020 às 17:41
Alunos da Educac?a?o Infantil observando os peixes no aqua?rio.
Alunos da Educac?a?o Infantil observando os peixes no aqua?rio. Foto registrada antes da pandemia Crédito: Leonardo da Vinci/Divulgação
Há alguns anos, o escritor americano Richard Louv cunhou em seu livro A última criança na natureza e difundiu por vários países a expressão "déficit da natureza". O termo expressa um conjunto de problemas físicos e mentais que surgem em decorrência de uma vida distante de experiências com o mundo natural. De acordo com as pesquisas do autor, crianças que mantêm contato regular com a natureza são mais felizes, saudáveis, se saem melhor nos estudos e até apresentam menos distúrbios de atenção.
Ciente disso, o Centro Educacional Leonardo Da Vinci, que fica aos pés da Reserva Itapenambi, em Santa Lúcia, Vitória, tem dentro da sua proposta pedagógica e espaço físico uma Estação Biológica, formada por aquário, orquidário, herbanário, lago das tartarugas, viveiro de pássaros, jardim vertical, árvores, plantas, flores e borboletário.
De acordo com o diretor-pedagógico, Mário Broetto, a proposta é proporcionar da educação infantil aos ensinos fundamental e médio o contato direto com a natureza, visando à formação de cidadãos que valorizem e preservem o meio ambiente. Além disso, a Estação Biológica, com a sua diversidade construída ao longo de 30 anos, traz uma possibilidade riquíssima de sair da teoria da sala de aula, dar alguns passos, visualizar animais e até plantar e colher ervas, legumes e flores, explica.
Mário destaca que a estrutura também é importante para estimular os sentidos dos estudantes, atrair a atenção para o saber, mostrar como alguns processos acontecem na natureza e até reduzir angústias e ansiedades.
"Nossa sociedade está bastante imersa em ambientes de concreto e lida diariamente com dispositivos tecnológicos. As crianças não estão imunes a isso. Até mesmo o tempo de brincar é permeado pelo virtual. A Estação Biológica cumpre um papel pedagógico e também de aliviador de tensões para o cuidado com a saúde mental, aspecto tão importante no contexto da aprendizagem"
Mário Broetto - Diretor-pedagógico do Centro Educacional Leonardo da Vinci

Conheça os diferentes espaços da Estação Biológica Da Vinci  

Escola verde

O Centro Educacional Leonardo Da Vinci apoia a manutenção da reserva, cuidando dos aceiros, das cercas delimitadoras, da canalização da água da chuva para prevenir deslizamentos e do escoramento de rochas. Também faz plantação de árvores, rega parte da vegetação e fornece alimentação para alguns animais da região.
Espaço com carpas, espadinhas e cascudos.
Abriga tartarugas da espécie tigre dágua.
Abriga agapornis, periquitos australianos, calopsitas e faisões coleira e dourado.
Espaço com tilápia, ciclídeos, peixe-tubarão, acará-bandeira, carpa e peixe beijador
Local onde alunos acompanham todas as fases de vida das borboletas, começando pelos ovos e passando pelas lagartas e pupas, além das flores que fornecem o néctar para os animais
Parede com folhagens diversas
Outros espaços da escola também possuem o verde presente. São castanheira, jenipapeiro, palmeiras, pé de jaca, pé de acerola, trepadeiras, salgueiro-chorão e unha-de-vaca, além de um cantinho verde com plantas diversas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Veículo foi encontrado adulterado um dia após o furto
Carro furtado é encontrado pelo próprio dono em oficina em Itapemirim
Imagem de destaque
4 orações para o Dia de Nossa Senhora do Bom Conselho
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Lula repudia ataque a tiros ocorrido em evento com Donald Trump

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados