Contato com a natureza na escola contribui para educação dos alunos

Alunos da Educac?a?o Infantil observando os peixes no aqua?rio. Foto registrada antes da pandemia Crédito: Leonardo da Vinci/Divulgação

Há alguns anos, o escritor americano Richard Louv cunhou em seu livro A última criança na natureza e difundiu por vários países a expressão "déficit da natureza". O termo expressa um conjunto de problemas físicos e mentais que surgem em decorrência de uma vida distante de experiências com o mundo natural. De acordo com as pesquisas do autor, crianças que mantêm contato regular com a natureza são mais felizes, saudáveis, se saem melhor nos estudos e até apresentam menos distúrbios de atenção.

Ciente disso, o Centro Educacional Leonardo Da Vinci, que fica aos pés da Reserva Itapenambi, em Santa Lúcia, Vitória, tem dentro da sua proposta pedagógica e espaço físico uma Estação Biológica, formada por aquário, orquidário, herbanário, lago das tartarugas, viveiro de pássaros, jardim vertical, árvores, plantas, flores e borboletário.

De acordo com o diretor-pedagógico, Mário Broetto, a proposta é proporcionar da educação infantil aos ensinos fundamental e médio o contato direto com a natureza, visando à formação de cidadãos que valorizem e preservem o meio ambiente. Além disso, a Estação Biológica, com a sua diversidade construída ao longo de 30 anos, traz uma possibilidade riquíssima de sair da teoria da sala de aula, dar alguns passos, visualizar animais e até plantar e colher ervas, legumes e flores, explica.

Mário destaca que a estrutura também é importante para estimular os sentidos dos estudantes, atrair a atenção para o saber, mostrar como alguns processos acontecem na natureza e até reduzir angústias e ansiedades.

"Nossa sociedade está bastante imersa em ambientes de concreto e lida diariamente com dispositivos tecnológicos. As crianças não estão imunes a isso. Até mesmo o tempo de brincar é permeado pelo virtual. A Estação Biológica cumpre um papel pedagógico e também de aliviador de tensões para o cuidado com a saúde mental, aspecto tão importante no contexto da aprendizagem" Mário Broetto - Diretor-pedagógico do Centro Educacional Leonardo da Vinci

Conheça os diferentes espaços da Estação Biológica Da Vinci