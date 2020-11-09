Mulheres revendem joias em busca de independência financeira

Yasmin Simon, revendedora da Jaklayne Joias, montou uma loja física para comercializar os produtos Crédito: Jaklayne Joias/Divulgação

Empreender não é tarefa fácil e, quando se tratam de mulheres, muitas vezes ainda têm a responsabilidade de organizar a rotina com outras atividades, como a maternidade. Mas uma porta se abriu como uma grande oportunidade quando a Jaklayne Joias passou a recrutar mulheres para serem revendedoras da marca. O empreendedorismo tem ajudado o público feminino a se estabelecer no mercado de trabalho e ter independência financeira.

Há quatro anos, Yasmin Simon revende os produtos da Jaklayne Joias. Durante esse período, ela teve que conciliar o negócio com o curso de Odontologia, mas agora conseguiu até abrir uma loja física para dar prosseguimento à atividade.

Para Yasmin, o sucesso do empreendimento depende de muita dedicação. Empreender vai muito além de 'abrir um negócio', e só quem empreende sabe. É preciso ter garra e força, amar o que faz, relata. O empreendedorismo feminino é extremamente importante porque, apesar das dificuldades, as mulheres são capazes de obter resultados brilhantes à frente das empresas, completa a revendedora.

Antes de abrir a loja física, Yasmin utilizava as redes sociais para divulgar as peças e, posteriormente, levava os produtos na casa dos clientes para fechar as vendas.

Fabiana de Assis consegue conciliar a maternidade com as atividades profissionais Crédito: Jaklayne Joias/Divulgação

Quem também se dedica à atividade é Fabiana de Assis. Revendedora há quase um ano, ela conta que, por ter uma filha, a flexibilidade dos horários de trabalho  determinados por ela mesma  é uma grande vantagem, tornando possível ter a sua própria renda mensal sem abrir mão dos cuidados da maternidade.

Empreender me dá essa vantagem de fazer meus horários e atender a um público que está antenado nas áreas que trabalho. Sem contar que meu trabalho me faz muito feliz, porque faço por amor. É um superdesafio; exige foco e amor, ressalta.

Para Fabiana, empreender é importante para garantir que as mulheres tenham sua independência e rompam barreiras sociais.

"Acredito no poder do empreendedorismo feminino, pois nos move a sair da nossa zona de conforto. Isso é maravilhoso! E trabalhar com o que se ama, torna tudo mais gratificante" Fabiana de Assis - Revendedora da Jaklayne Joias

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