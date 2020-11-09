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Mulheres revendem joias em busca de independência financeira

Conheça as histórias de quem apostou no empreendedorismo feminino para se estabelecer no mercado de trabalho e ter sucesso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2020 às 08:00

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 08:00

Yasmin Simon, revendedora da Jaklayne Joias
Yasmin Simon, revendedora da Jaklayne Joias, montou uma loja física para comercializar os produtos Crédito: Jaklayne Joias/Divulgação
Empreender não é tarefa fácil e, quando se tratam de mulheres, muitas vezes ainda têm a responsabilidade de organizar a rotina com outras atividades, como a maternidade. Mas uma porta se abriu como uma grande oportunidade quando a Jaklayne Joias passou a recrutar mulheres para serem revendedoras da marca. O empreendedorismo tem ajudado o público feminino a se estabelecer no mercado de trabalho e ter independência financeira. 
Há quatro anos, Yasmin Simon revende os produtos da Jaklayne Joias. Durante esse período, ela teve que conciliar o negócio com o curso de Odontologia, mas agora conseguiu até abrir uma loja física para dar prosseguimento à atividade.
Para Yasmin, o sucesso do empreendimento depende de muita dedicação. Empreender vai muito além de 'abrir um negócio', e só quem empreende sabe. É preciso ter garra e força, amar o que faz, relata. O empreendedorismo feminino é extremamente importante porque, apesar das dificuldades, as mulheres são capazes de obter resultados brilhantes à frente das empresas, completa a revendedora.
Antes de abrir a loja física, Yasmin utilizava as redes sociais para divulgar as peças e, posteriormente, levava os produtos na casa dos clientes para fechar as vendas. 
Fabiana de Assis, revendedora da Jaklayne Joias
Fabiana de Assis consegue conciliar a maternidade com as atividades profissionais Crédito: Jaklayne Joias/Divulgação
Quem também se dedica à atividade é Fabiana de Assis. Revendedora há quase um ano, ela conta que, por ter uma filha, a flexibilidade dos horários de trabalho  determinados por ela mesma  é uma grande vantagem, tornando possível ter a sua própria renda mensal sem abrir mão dos cuidados da maternidade.
Empreender me dá essa vantagem de fazer meus horários e atender a um público que está antenado nas áreas que trabalho. Sem contar que meu trabalho me faz muito feliz, porque faço por amor. É um superdesafio; exige foco e amor, ressalta.
Para Fabiana, empreender é importante para garantir que as mulheres tenham sua independência e rompam barreiras sociais.
"Acredito no poder do empreendedorismo feminino, pois nos move a sair da nossa zona de conforto. Isso é maravilhoso! E trabalhar com o que se ama, torna tudo mais gratificante"
Fabiana de Assis - Revendedora da Jaklayne Joias

MERCADO

Fundada em Cariacica, a empresa Jaklayne Joias está presente no mercado capixaba de acessórios, semijoias, relógios e joias há mais de 26 anos. Ao longo desse período, a marca recrutou uma grande equipe de revenda, dando oportunidades a muitas mulheres que desejam apostar no empreendedorismo, por meio da revenda dos produtos.

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