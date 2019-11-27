Linha de crédito de até R$ 3 mil abre portas para novos negócios

A secretária da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Cristina Engel, no lançamento do programa Qualificar ES. Crédito: Hélio Filho/Secom

O mercado de trabalho no Brasil passa por profundas mudanças e, a cada dia, surgem iniciativas empreendedoras que movimentam a economia e geram emprego e renda. Mas, para ter sucesso, é preciso agregar conhecimento técnico à habilidade de administrar um negócio e ter um capital para começar.

Foi pensando justamente em oferecer uma chance real para que novos negócios possam sair do papel que a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, juntamente com a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), lançou o projeto Acreditar ES, uma linha de crédito específica para alunos e ex-alunos do Qualificar ES, cujo objetivo é fomentar o empreendedorismo e a economia criativa.

A secretária de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Cristina Engel, destaca a importância da parceria no sentido de oferecer oportunidades. Por meio do projeto Acreditar ES, é possível oferecer essa linha de microcrédito, que ajuda um grande percentual de pessoas que fazem os cursos do Qualificar ES. Permite que seja incentivado aquilo que a gente acredita que é vocação para o Estado, que é o empreendedorismo. Esse microcrédito é o impulso inicial para que as pessoas possam abrir seus próprios negócios, afirma a secretária.

Como funciona

O Acreditar ES oferece um microcrédito de até R$ 3 mil, com um prazo máximo de 30 meses para pagar e taxa de 1,1% a.m. Para ter acesso ao financiamento, o interessado deve apresentar um plano de negócios.

O diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), Alberto Farias Gavini Filho, explica que, para receber o financiamento, o aluno precisa comprovar que passou por alguma capacitação oferecida pelo Qualificar ES, da Secti.

Ao solicitar o crédito, o aluno receberá orientações do agente e poderá escolher entre duas modalidades: o crédito para compra de equipamentos (que pode chegar a R$ 3 mil) ou para capital de giro (até R$ 1,5 mil). É importante destacar que não se trata de crédito para pagamentos de dívidas pessoais.

A avaliação é realizada pelo agente de crédito nos municípios e o pagamento feito pelo Banestes, com tempo de avaliação variável. Para Gavini, apoiar iniciativas para jovens empreendedores é gratificante.

"A Aderes tem total interesse em apoiar iniciativas empreendedoras em todo o Espírito Santo, e sinto-me muito feliz por estar à frente de uma instituição que preza pelo crescimento dos empreendedores capixabas" Alberto Farias Gavini Filho - Diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes)

Plano de negócios

Foi por meio do Acreditar ES que Veronica Sepulcro Bastos, 44 anos, do curso de Recreação do Qualificar ES, recebeu aporte financeiro necessário para criar sua empresa, a Recrear Eventos, após ter seu plano de negócios aprovado. Ela foi a primeira ex-aluna a conseguir o financiamento.

Moradora de Jacaraípe, na Serra, Veronica montou uma empresa voltada ao entretenimento para eventos de crianças, com brincadeiras educativas, lúdicas e dinâmicas, oficina de arte, pula-pula, entre outras atividades.

Veronica Sepulcro Bastos criou empresa de eventos após usar a linha de crédito Acreditar ES. Crédito: Acervo pessoal

"Fazemos eventos em aniversários, casamentos e até em festas de adulto. É muito gratificante. Trabalho com mais duas amigas. Graças à linha de crédito, consegui comprar equipamentos para iniciar o negócio. Estou muito feliz." Veronica Sepulcro Bastos - Microempresária

Veronica afirma que está motivada em fazer sua empresa crescer e pretende, em breve, fazer um curso de Fotografia do Qualificar ES e concluir a faculdade de Educação Física.

"Quero muito fazer esse curso de Fotografia porque poderei agregar esse serviço à minha empresa de recreação. Além disso, quero terminar a faculdade de Educação Física. E, sempre que tiver um curso do Qualificar ES que for da minha área, pretendo fazer porque sei que eles são fundamentais para desenvolver a minha empresa." Veronica Sepulcro Bastos - Microempresária

A secretária Cristina Engel aponta ainda que a qualificação permite o resgate da autoestima de pessoas que estão fora do mercado de trabalho, além da descoberta de novas competências.