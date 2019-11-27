Linha de crédito de até R$ 3 mil abre portas para novos negócios

O mercado de trabalho no Brasil passa por profundas mudanças e, a cada dia, surgem iniciativas empreendedoras que movimentam a economia e geram emprego e renda. Mas, para ter sucesso, é preciso agregar conhecimento técnico à habilidade de administrar um negócio e ter um capital para começar.
Foi pensando justamente em oferecer uma chance real para que novos negócios possam sair do papel que a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, juntamente com a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), lançou o projeto Acreditar ES, uma linha de crédito específica para alunos e ex-alunos do Qualificar ES, cujo objetivo é fomentar o empreendedorismo e a economia criativa.
A secretária de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Cristina Engel, destaca a importância da parceria no sentido de oferecer oportunidades. Por meio do projeto Acreditar ES, é possível oferecer essa linha de microcrédito, que ajuda um grande percentual de pessoas que fazem os cursos do Qualificar ES. Permite que seja incentivado aquilo que a gente acredita que é vocação para o Estado, que é o empreendedorismo. Esse microcrédito é o impulso inicial para que as pessoas possam abrir seus próprios negócios, afirma a secretária.
Como funciona
O Acreditar ES oferece um microcrédito de até R$ 3 mil, com um prazo máximo de 30 meses para pagar e taxa de 1,1% a.m. Para ter acesso ao financiamento, o interessado deve apresentar um plano de negócios.
O diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), Alberto Farias Gavini Filho, explica que, para receber o financiamento, o aluno precisa comprovar que passou por alguma capacitação oferecida pelo Qualificar ES, da Secti.
Ao solicitar o crédito, o aluno receberá orientações do agente e poderá escolher entre duas modalidades: o crédito para compra de equipamentos (que pode chegar a R$ 3 mil) ou para capital de giro (até R$ 1,5 mil). É importante destacar que não se trata de crédito para pagamentos de dívidas pessoais.
A avaliação é realizada pelo agente de crédito nos municípios e o pagamento feito pelo Banestes, com tempo de avaliação variável. Para Gavini, apoiar iniciativas para jovens empreendedores é gratificante.
"A Aderes tem total interesse em apoiar iniciativas empreendedoras em todo o Espírito Santo, e sinto-me muito feliz por estar à frente de uma instituição que preza pelo crescimento dos empreendedores capixabas"
Plano de negócios
Foi por meio do Acreditar ES que Veronica Sepulcro Bastos, 44 anos, do curso de Recreação do Qualificar ES, recebeu aporte financeiro necessário para criar sua empresa, a Recrear Eventos, após ter seu plano de negócios aprovado. Ela foi a primeira ex-aluna a conseguir o financiamento.
Moradora de Jacaraípe, na Serra, Veronica montou uma empresa voltada ao entretenimento para eventos de crianças, com brincadeiras educativas, lúdicas e dinâmicas, oficina de arte, pula-pula, entre outras atividades.
"Fazemos eventos em aniversários, casamentos e até em festas de adulto. É muito gratificante. Trabalho com mais duas amigas. Graças à linha de crédito, consegui comprar equipamentos para iniciar o negócio. Estou muito feliz."
Veronica afirma que está motivada em fazer sua empresa crescer e pretende, em breve, fazer um curso de Fotografia do Qualificar ES e concluir a faculdade de Educação Física.
"Quero muito fazer esse curso de Fotografia porque poderei agregar esse serviço à minha empresa de recreação. Além disso, quero terminar a faculdade de Educação Física. E, sempre que tiver um curso do Qualificar ES que for da minha área, pretendo fazer porque sei que eles são fundamentais para desenvolver a minha empresa."
A secretária Cristina Engel aponta ainda que a qualificação permite o resgate da autoestima de pessoas que estão fora do mercado de trabalho, além da descoberta de novas competências.
"Às vezes, as pessoas acham que se tornaram incapazes, que não têm condições de serem inseridas nesse mundo do trabalho. E, quando elas se qualificam, desenvolvem habilidades que já têm e que só precisavam ser aprimoradas."