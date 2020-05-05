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Sipolatti

Lançamento da Samsung com preço especial neste Dia das Mães

No site da Sipolatti, o smartphone S20, da Samsung, sai de R$ 5.599 por R$ 5.299. O novo valor ainda pode ser parcelado em 10 vezes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mai 2020 às 16:34

Publicado em 05 de Maio de 2020 às 16:34

O S20 é o lançamento mais recente da Samsung e conta com tela infinita de 6,2
O S20 é o lançamento mais recente da Samsung e conta com tela infinita de 6,2", com câmera tripla traseira, memória de 128 GB, entre outros detalhes. O aparelho, pelo site da Sipolatti, sai a R$ 5.299 Crédito: Sipolatti/Divulgação

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