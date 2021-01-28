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Segredos e delícias da rotina de quem trabalha provando café

Classificador e degustador da bebida experimenta diferentes grãos diariamente para que o Café Cafuso chegue à mesa com qualidade máxima ao consumidor

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 11:03

Café Cafuso

Café Cafuso

Publicado em 

28 jan 2021 às 11:03
Roberto é responsável por provar o Café Cafuso que chega à mesa do consumidor
Roberto Machado é responsável por provar o Café Cafuso que chega à mesa do consumidor Crédito: Realcafé/Divulgação
Tomar café é um prazer acessível a todos. Mas, e se isso for, além de uma paixão, um trabalho? Roberto Machado é classificador e degustador de café e, todos os dias, tem como objetivo experimentar os diferentes grãos para identificar os que atendem aos mais altos graus de qualidade na Realcafé, responsável pela produção do Café Cafuso.
“É um trabalho que requer muita concentração e percepção. Eu sou apaixonado por café. Trabalhamos com amor para que o café chegue da melhor maneira à mesa do capixaba”, conta Roberto Machado.
O classificador e degustador de café deve ter um amplo conhecimento de toda a cadeia produtiva. Na área de produção, por exemplo, auxilia o cafeicultor com relação a colheita, a secagem, a armazenagem e a qualidade do grão, através de laudos com pareceres técnicos, orientando ao produtor como evitar os defeitos de natureza e sempre buscando a melhoria de qualidade da bebida.
Já na comercialização, é o responsável por atender às exigências com todas as características de qualidade, como a cor, o aspecto, a umidade e o percentual de defeitos e de peneiras.
“Como classificador, também há todo um trabalho de orientação ao produtor. O processo é longo: o produtor deve conhecer o solo de sua fazenda, escolher uma boa muda, trabalhar o solo de forma correta, acompanhar o crescimento, garantir uma boa irrigação, colher no tempo certo... São muitos detalhes que fazem a diferença no produto final.”
Ao provar o café, o profissional está atento a uma série de fatores, como a doçura do grão, a acidez e a intensidade do sabor. Uma percepção alcançada com o tempo. Roberto Machado iniciou na Realcafé como promotor de vendas, aos 18 anos, mas sempre esteve interessado em todo o processo de produção.
“Desde que entrei, estudei café diariamente, comecei a ser curioso e acredito que temos de ser curiosos para crescer. Aos poucos, percebi que estava ciente de tudo o que estava acontecendo. Quando surgiu a oportunidade de trabalhar como classificador, foi a realização de um sonho. Fico feliz por poder exercer isso diariamente”, comemora.

VARIEDADE E INOVAÇÃO

A linha Cafuso ganhou novidades. Hoje, a marca conta com 10 produtos, incluindo a versão Extraforte para atender os consumidores que apreciam uma bebida com sabor e aroma mais encorpados. O produto, disponível nas versões almofada (250g e 500g), a vácuo (250g) e sachê solúvel (50g), tem um sabor mais intenso graças a um processo de torração escura. Além disso, já estão disponíveis os filtros de papel, que são descartáveis, e filtros de polipropileno, que podem ser reutilizados em até cinco vezes.

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