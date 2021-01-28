Cantinho do café, a nova tendência nas casas dos brasileiros

A arquiteta Renata Tristão destaca que o cantinho do café deve ser acolhedor Crédito: Realcafé/Divulgação

Fazer uma pausa, sentir o aroma do Café Cafuso e aproveitar esse momento tão delicioso, em um lugar pensado especialmente para isso. Esta é a ideia do cantinho do café, uma tendência mundial que tem ganhado espaços nas casas dos brasileiros, especialmente em tempos de pandemia.

“O hábito de tomar café em casa, que agrada de jovens a idosos, só cresceu e se tornou mais sofisticado, mesmo com o surgimento de mais cafeterias e restaurantes especializados”, destaca a arquiteta Renata Tristão.

A praticidade do cantinho é um dos pontos fundamentais para entender o porquê de estar se popularizando tanto. A arquiteta destaca que o espaço pode ocupar qualquer cômodo ou área, desde que seja bem utilizado. “Não precisa ser na cozinha. Ele pode ser na sala, na varanda, no escritório, debaixo da escada ou em qualquer local ocioso em casa. O importante é que seja acessível e convidativo, sem comprometer a circulação.”

A decoração exerce um papel fundamental para destacá-lo em qualquer ambiente, mas também é muito democrática. Seja qual for o estilo, ele deve combinar com o momento do café: aquele gás para iniciar o dia ou uma paradinha para pôr as ideias no lugar. “Não podem faltar, ainda, os utensílios essenciais, como garrafa térmica, coador de pano ou descartável, potes de vidro, quadros ou outros elementos que tragam referência ao café”, lembra a arquiteta.

Além de dicas de molduras e composição, no site da Cafuso também é possível fazer download dos quadrinhos Crédito: Realcafé/Divulgação

Para quem acha que é preciso muito dinheiro para criar esse cantinho especial, Renata deixa claro que não: muito pelo contrário, é um espaço democrático. “Dá para fazer com pouco dinheiro, com certeza. Pode-se pensar em reutilizar elementos que estão ociosos em casa, como um aparador ou armário. O cantinho do café pode ter um conjunto supercaro de xícaras e pires, como também resgatar as raízes e usar o copinho americano. Tudo que é feito com carinho e dedicação acaba tendo um ótimo resultado estético”, ressalta.

A arquiteta traz, abaixo, algumas ideias para inspirar o seu cantinho do café.

QUADRINHOS DÃO VIDA AO ESPAÇO

Para deixar o espaço muito especial, o uso de quadrinho é fundamental. A Cafuso disponibiliza gratuitamente um item indispensável para deixar esse cantinho ainda mais especial: os quadrinhos temáticos. Em seu blog, a marca traz cinco modelos diferentes para download, além de dicas de impressão, ideias de molduras e sugestões de composição. Confira no site!

BANDEJA COM XÍCARAS E GARRAFA TÉRMICA

Esses são itens fundamentais para o cantinho do café. Na bandeja principal, é interessante ter copos, potes para colocar biscoitos, guardanapos e outros itens. Sempre lembrando que podem ser personalizados, com a sua cara.

BOA ILUMINAÇÃO E ESPELHO

Independentemente de onde esteja disposto em casa, o cantinho do café deve ser bem iluminado, para que crie um ambiente acolhedor e cheio de energia. Também deve ser dinâmico, mesmo que seja minimalista. Uma ideia legal é utilizar espelhos, no formato redondo.

Para tornar o espaço ainda mais aconchegante é preciso que o cantinho do café seja bem iluminado. Uma dica é usar espelho como parte da decoração Crédito: Realcafé/Divulgação

PLANTAS E ELEMENTOS DA NATUREZA

Elementos da natureza deixam o ambiente mais leve e acolhedor. Uma dica é usar plantas verdes e também grãos e folhas secas. Tudo, claro, observando as cores dos demais elementos do cantinho. Talvez seja legal combinar a garrafa de café com as plantas.

PAINEL DE RECADINHOS

Uma forma de aumentar a interação de todos em casa é o painel de recadinhos, que pode estar disposto em uma grade no cantinho do café. Algo simples, mas que gera uma nova energia em qualquer lugar.

CANECAS SÃO FUNDAMENTAIS

Que tal cada pessoa da casa ter uma caneca personalizada, mantendo uma mesma base de cor para manter a harmonia? Algo divertido que fará a alegria de todos em casa.

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