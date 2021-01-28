Capixabas e café: uma relação de amor que já dura dois séculos

Café possui alta concentração de vitaminas, minerais e de antioxidantes, que diminuem a ação dos radicais livres Crédito: Realcafé/Divulgação

Há dois séculos, o café faz parte da vida e da história do povo capixaba. Com seu gosto e aroma inconfundíveis, é apreciado em casa, no trabalho, num encontro de amigos ou até em um grande evento.

A proprietária de salão de beleza Grasiela Siqueira não passa um dia sem sua bebida favorita. Ela revela que suas clientes consomem cerca de cinco litros diários da bebida. “O cheiro do Café Cafuso é diferente. O gosto? Nem se fala. Tenho um cantinho do café em meu estúdio de beleza e ofereço a todas as minhas clientes, feito com muito carinho. São cinco litros por dia… Gostamos mesmo!”, afirma.

Promotora de eventos, Juliana Barbosa, uma ávida consumidora da bebida, utiliza o Café Cafuso em vários camarins, como do sertanejo Gustavo Lima e do cantor capixaba Silva. “Eu uso o Café Cafuso há muitos anos, tanto na minha casa como nos camarins que atendo. Agora, é o Cafuso Extra Forte. Mas já consumi o café normal e o Café Cafuso solúvel - este último ótimo para fazer receitas e drinques. Uso também os filtros para coar. É um café de ótima qualidade, sempre muito elogiado.”

Bruno Moreira Giestas, diretor comercial da Realcafé, onde é produzido o Café Cafuso, comemora a identificação do capixaba com o produto. “Para nós, é uma honra sermos líderes no mercado em um Estado com sua história construída por meio do café. Somos uma empresa capixaba e amamos o que fazemos. Sou suspeito para falar, mas não fico um dia sem café”, ressalta.

Para a promotora de eventos Juliana Barbosa, o Café Cafuso é de ótima qualidade: "Uso tanto na minha casa como nos camarins que atendo." Crédito: Arquivo Pessoal

BENEFÍCIOS PARA A SAÚDE

Conhecido por dar energia extra para o organismo, o café é um aliado da saúde: possui alta concentração de vitaminas, minerais e de antioxidantes, que diminuem a ação dos radicais livres.

Vários estudos comprovam que o consumo da bebida favorece a perda de peso, já que contém diversas substâncias ativas que podem afetar o metabolismo e estimulá-lo, como é o caso da cafeína, teobromina, ácido clorogênico e a teofilina, por exemplo.

Ele também reduz o risco de diabetes tipo 2. As propriedades antioxidantes do café podem trazer benefícios para o metabolismo da glicose, desde que ingerido sem açúcar. Outra vantagem: a cafeína também é um potente estimulante psicoativo, fazendo com que o cérebro trabalhe de forma mais eficaz.

De acordo com a proprietária de salão de beleza Grasiela Siqueira, o aroma e o sabor do Café Cafuso são diferenciados: "No meu salão são consumidos cinco litros por dia." Crédito: Arquivo Pessoal

CAFÉ PARA TODOS OS GOSTOS

O Espírito Santo é referência para todo o país ao apresentar modelos eficientes como o da Realcafé. A qualidade dos grãos proporciona sabores deliciosos para os mais diferentes paladares. A Cafuso possui uma série de produtos para abraçar toda população.

Tradicional

Uma bebida forte e encorpada. É assim a mistura selecionada que dá origem ao Cafuso Tradicional. Um produto que agrada desde o cheirinho de pronto e promete dar bons motivos para prolongar aquele encontro. Disponível nas embalagens de 250g e 500g.

Tradicional Alto Vácuo

Aroma e sabor ainda mais marcantes. Com embalagem especial que conserva as principais características do seu café por mais tempo, o alto vácuo está disponível no tamanho 250g.

Tradicional Solúvel

Ideal para quem busca praticidade, o Cafuso Solúvel tem preparo rápido e combina com uma xícara de leite. Com embalagem de 50g, rende até 50 xícaras.

Extraforte

Se você gosta de um café mais encorpado, com sabor intenso e aroma inconfundível, este é uma grande pedida. Apresentado na embalagem tipo almofada na versão 250g, o Café Extraforte é a bebida ideal para aqueles momentos que pedem uma energia a mais.

Extraforte Alto Vácuo

O gostinho e o aroma do seu café forte e encorpado são preservados por muito mais tempo. Essa versão é ideal para quem deixa o pacote durar mais em casa. Cafuso Extraforte à vácuo está disponível na embalagem de 250g.

Extraforte Solúvel

Prático, rápido, delicioso e extraforte! A versão mais encorpada de Cafuso tem embalagem 50g e rende até 50 xícaras. Experimente com leite.

UMA ECONOMIA FORTALECIDA PELO CAFÉ

Uma planta pequena, mas cheia de personalidade, foi responsável pela aceleração da economia do Espírito Santo. As primeiras lavouras de café foram plantadas no Sul do Estado na primeira metade do século XIX: nesse início, surgiu como uma substituição interna da cana. A expansão foi rápida. Em 1850 já era notável a importância da cultura no setor econômico capixaba. Neste período surgiram estradas de rodagem, navegação interprovincial, construção de ferrovias e o crescimento das atividades do Porto de Vitória, que beneficiaram ainda mais o desenvolvimento econômico para o Espírito Santo.

A cafeicultura do café arábica (que possui acidez média, sabor cítrico e frutado, e aroma marcante) teve início na segunda década do século XIX no Estado, consolidando-se como importante atividade econômica com o advento da imigração italiana e alemã. Inicialmente plantada no Sul do Estado e região centro-serrana, a partir de 1920 expandiu-se também para o Norte do Rio Doce, ocupando áreas recém desbravadas da Mata Atlântica.

A introdução do café conilon (mais marcante e amargo) ocorreu no final da década de 1920, quando as primeiras sementes foram plantadas no município de Cachoeiro de Itapemirim.

Atualmente, o Espírito Santo é o maior produtor brasileiro de conilon, com 75% da produção nacional do conilon (ou robusta), e a variação de 8,5 a 9,5 milhões de sacas por ano.

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