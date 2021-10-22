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Política sustentável: empresa cria projeto para reduzir o uso de papel

A administradora de benefícios capixaba Benevix digitalizou processos e iniciou uma política de preocupação com o meio ambiente há três anos. Uma das iniciativas foi o “Paperless”
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

22 out 2021 às 19:00

Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 19:00

A tecnologia permitiu menos gastos para a empresa, mais praticidade para os clientes e menos árvores derrubadas na natureza.
A tecnologia permitiu menos gastos para a empresa, mais praticidade para os clientes e menos árvores derrubadas na natureza. Crédito: Anna Bizon/Freepik
Em uma época não tão distante assim, nossa caixa de correios ficava lotada de papéis, a maioria contas para pagar e tudo quanto é correspondência de bancos, lojas... Mas em plena Era digital e com a escassez de recursos naturais, esse consumo excessivo de papel passou a ser algo não tão bem visto.
No mundo todo, as empresas começaram a adotar práticas mais sustentáveis, pensando no meio ambiente e também no lado financeiro, pra reduzir despesas mesmo. E o papel, claro, foi perdendo espaço. Afinal, com a Internet e a facilidade dos e-mails, qual a real necessidade de se imprimir um documento ou um boleto, certo?
É um movimento sem volta, como destaca Vanessa Kischner, diretora comercial da administradora de benefícios Benevix, com 12 anos no mercado capixaba e segunda maior no ramo da saúde no país. 
"Há 3 anos, iniciamos uma revolução dentro da empresa com foco em acabar com o papel. Com pouco mais de um ano de início da ação, estávamos com 100% de nossas vendas sendo realizadas eletronicamente, incluindo a assinatura dos clientes nas propostas"
Vanessa Kischner - Diretora comercial da Benevix
A ação, chamada de Paperless, deu muito certo. A tecnologia permitiu menos gastos para a empresa, mais praticidade para os clientes e menos árvores derrubadas na natureza.
De acordo com a diretora da Benevix, com a pandemia de Covid-19, que eclodiu no início de 2020, a adaptação dos processos de trabalho ficou ainda mais tranquila. "Saímos na frente com o advento da venda eletrônica de benefícios e, com isso, quando a pandemia surgiu, não tivemos problemas em colocar toda a estrutura de vendas em casa, em home office, garantindo a sequência do nosso negócio sem impactos", conta ela.
Segundo a diretora comercial da Benevix, Vanessa Kischner, o cliente não precisa ter um CNPJ em seu nome para fazer um plano de saúde para si e para sua família.
Segundo a diretora comercial da Benevix, Vanessa Kischner, com pouco mais de um ano de início da ação, a empresa estava com 100% das vendas sendo realizadas eletronicamente. Crédito: Arquivo Pessoal

MEDIDAS

Com as medidas adotadas, houve uma redução drástica no uso de impressoras e na impressão de materiais, o que promoveu a retirada de mais de 95% das impressoras de dentro dos setores. Também houve uma mudança na forma de conduzir a assinatura de contratos com fornecedores e parceiros, o que permite que nenhum contrato, atualmente, seja conduzido de forma física, ou seja, impressa.
Outra ação mais recente, como parte da Paperless, foi a forma como a empresa passou a enviar os boletos de mensalidades para os clientes. "Hoje em dia, mais de 95% de nossa carteira de títulos mensais chegam aos clientes no formato digital, através de e-mails e chatbots (robôs de atendimento). O cliente também pode obter sua fatura no nosso site ou pela linha digitável, por SMS", cita a diretora da Benevix.
"Por consequência, geramos mais um movimento da empresa em prol da sustentabilidade e da visão de preservação do meio ambiente", comenta ela.

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