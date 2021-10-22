Política sustentável: empresa cria projeto para reduzir o uso de papel

A tecnologia permitiu menos gastos para a empresa, mais praticidade para os clientes e menos árvores derrubadas na natureza. Crédito: Anna Bizon/Freepik

Em uma época não tão distante assim, nossa caixa de correios ficava lotada de papéis, a maioria contas para pagar e tudo quanto é correspondência de bancos, lojas... Mas em plena Era digital e com a escassez de recursos naturais, esse consumo excessivo de papel passou a ser algo não tão bem visto.

No mundo todo, as empresas começaram a adotar práticas mais sustentáveis, pensando no meio ambiente e também no lado financeiro, pra reduzir despesas mesmo. E o papel, claro, foi perdendo espaço. Afinal, com a Internet e a facilidade dos e-mails, qual a real necessidade de se imprimir um documento ou um boleto, certo?

É um movimento sem volta, como destaca Vanessa Kischner, diretora comercial da administradora de benefícios Benevix, com 12 anos no mercado capixaba e segunda maior no ramo da saúde no país.

"Há 3 anos, iniciamos uma revolução dentro da empresa com foco em acabar com o papel. Com pouco mais de um ano de início da ação, estávamos com 100% de nossas vendas sendo realizadas eletronicamente, incluindo a assinatura dos clientes nas propostas" Vanessa Kischner - Diretora comercial da Benevix

A ação, chamada de Paperless, deu muito certo. A tecnologia permitiu menos gastos para a empresa, mais praticidade para os clientes e menos árvores derrubadas na natureza.

De acordo com a diretora da Benevix, com a pandemia de Covid-19, que eclodiu no início de 2020, a adaptação dos processos de trabalho ficou ainda mais tranquila. "Saímos na frente com o advento da venda eletrônica de benefícios e, com isso, quando a pandemia surgiu, não tivemos problemas em colocar toda a estrutura de vendas em casa, em home office, garantindo a sequência do nosso negócio sem impactos", conta ela.

Segundo a diretora comercial da Benevix, Vanessa Kischner, com pouco mais de um ano de início da ação, a empresa estava com 100% das vendas sendo realizadas eletronicamente. Crédito: Arquivo Pessoal

MEDIDAS

Com as medidas adotadas, houve uma redução drástica no uso de impressoras e na impressão de materiais, o que promoveu a retirada de mais de 95% das impressoras de dentro dos setores. Também houve uma mudança na forma de conduzir a assinatura de contratos com fornecedores e parceiros, o que permite que nenhum contrato, atualmente, seja conduzido de forma física, ou seja, impressa.

Outra ação mais recente, como parte da Paperless, foi a forma como a empresa passou a enviar os boletos de mensalidades para os clientes. "Hoje em dia, mais de 95% de nossa carteira de títulos mensais chegam aos clientes no formato digital, através de e-mails e chatbots (robôs de atendimento). O cliente também pode obter sua fatura no nosso site ou pela linha digitável, por SMS", cita a diretora da Benevix.