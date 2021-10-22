Plano de saúde coletivo pode ser feito até por uma pessoa só

A administradora de benefícios funciona como um braço de apoio dos clientes na relação com as operadoras de planos de saúde, sendo responsável por viabilizar, contratar e gerenciar benefícios coletivos. Crédito: Freepik

Pequenas empresas e até microempreendedores individuais (MEIs) podem contratar planos de saúde coletivos completos e de forma acessível. O que nem todo mundo sabe é que esse contrato, apesar da modalidade coletiva, pode ser feito até por uma pessoa apenas. E já haverá vantagem.

A diretora comercial da Benevix, Vanessa Kischner, explica que quem possui Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) pode contratar um plano de saúde com valores diferenciados. No caso da pessoa MEI, a exigência é possuir no mínimo seis meses de abertura do CNPJ.

"A contratação ocorre de forma on-line, oferecendo comodidade e segurança para as empresas. Com documentos simples, tais como CNPJ e contrato social, já é possível realizar a contratação. Além disso, a consultoria da Benevix oferece todo o suporte durante a vigência do contrato na operadora escolhida", destaca a diretora da administradora de benefícios que completa 12 anos e é líder no mercado capixaba, mantendo parceria com as principais operadoras de planos de saúde do país.

Quanto maior o grupo de pessoas a serem contempladas no plano, maiores são as vantagens. Vanessa lembra que empresas acima de 30 pessoas não precisam cumprir o tempo de carência contratual.

Mas mesmo que o plano seja para uma ou duas pessoas, já vale a pena. "A tabela para empresas possui valor inferior se comparada à tabela do plano para pessoa física", ressalta ela.

ENTENDA O QUE É UMA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS

Planos de saúde coletivos atendem pessoas jurídicas (empresariais) ou categorias profissionais (por adesão). E quem administra essa relação entre empresa ou categorias profissionais e o plano de saúde é a administradora de benefícios.

O termo foi criado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), em 2009, para caracterizar empresas especializadas na viabilização e administração de planos de saúde e odontológicos para categorias profissionais e empresas.

A administradora de benefícios funciona como um braço de apoio dos clientes na relação com as operadoras de planos de saúde, sendo responsável por viabilizar, contratar e gerenciar benefícios coletivos.

São planos empresariais, destinados a um grupo de pessoas da mesma empresa; ou por adesão, contratados por uma associação, conselho ou sindicato para oferecer assistência médica e odontológica às pessoas vinculadas a essas entidades e aos seus dependentes.

Assim, um advogado vinculado a uma entidade de classe, por exemplo, ou um comerciante que faz parte da Associação Comercial e Empresarial, têm à disposição uma série de planos coletivos.

Há opções de planos ambulatoriais, com cobertura para consultas e exames; e planos completos, que incluem também internação clínica/cirúrgica e parto.

CABELEIREIRA AGORA TEM UM PLANO DE SAÚDE

A cabeleireira Maise Garcias Ribeiro da Silva, de 42 anos, nunca teve plano de saúde. Só mais recentemente ela descobriu que por ser dona do próprio salão poderia ter um plano coletivo. "Em maio deste ano, conheci a Benevix e fiz um para mim e para minha filha, Laysa, que tem 17 anos. O plano é o Personal Smart Empresarial", conta.

A cabeleireira Maise Garcias Ribeiro da Silva, de 42 anos, nunca teve plano de saúde. Agora além de pagar as mensalidades com tranquilidade, ela conta com uma administradora de benefícios acompanhando o processo. Crédito: Arquivo pessoal

Para Maise, além de poder pagar as mensalidades com tranquilidade, outra vantagem é ter uma administradora de benefícios acompanhando todo o processo. "Logo no início, quando contratei o plano, tive um problema com os boletos. Mas entrei em contato com a empresa e consegui refazer meu plano sem perder a carência", relata a empresária.

Quem, assim como a cabeleireira, está em busca de um plano de saúde de qualidade, pode entrar em contato com a Benevix, para um corretor entender suas necessidades e como encaixar sua situação na melhor negociação possível.