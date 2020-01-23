Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Especial Publicitário

Circuito funcional e ginástica dançante agitam arena em Camburi

Um dos destaques são as aulas do professor Elias Santos, de 79 anos, que coloca todo mundo para dançar na Praia de Camburi

Publicado em 23 de Janeiro de 2020 às 18:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2020 às 18:51
Professor Elias Santos levanta o público e dá show de vitalidade com seu aulão de ginástica Crédito: Leonardo Silveira/PMV/Divulgação
Quem busca fazer exercício e manter a forma ganhou um estímulo divertido na Arena Verão Vitória, com as aulas do circuito funcional e de ginástica dançante. Não é preciso fazer inscrição para participar: é gratuito e aberto a pessoas de todas as idades.
O circuito funcional acontece de segunda a sexta e inclui corrida leve, agachamento e outras atividades na areia.
Um dos destaques da arena este ano são as aulas de ginástica dançante com o professor Elias Santos. Com quase 80 anos de idade, ele é educador físico há 52 anos e dá show de vitalidade.
Na opinião do professor Elias, o segredo da longevidade é amar aquilo que faz. Foi a escolha da minha profissão que me fez e faz seguir forte todos os dias. Minhas escolhas são feitas por amor. Amo ser professor de educação física. Se eu pudesse voltar ao tempo, na certa eu faria tudo de novo, contou.
Além de educador físico, o professor Elias é coreógrafo e promete não deixar ninguém parado na ginástica dançante, que inclui repertório musical variado, que vai do funk aos anos 90.
Na avaliação do secretário de Esportes e Lazer de Vitória, Antônio Louzada, o objetivo da arena é oferecer a moradores e turistas opções de esporte e lazer.
"Estamos com uma programação recheada de atrações para moradores e turistas. A arena promete ser inesquecível"
afirma Louzada. -  
A arena funciona todos os dias em frente ao Hotel Aruan, na Praia de Camburi, em Vitória, até 9 de fevereiro.
Além do circuito e da ginástica dançante, vão rolar apresentações de artes marciais, rúgbi, Copa Vitória de Futebol de Areia, recreação, colônia de férias, vôlei de praia, futevôlei, basquete 3x3, aquatlo, ações educativas, entre outros.

Professor Elias Santos Crédito: Leonardo Silveira/PMV/Divulgação

Programação de atividades físicas

ARENA VERÃO VITÓRIA

Segunda, quarta e sexta
8 às 9h  Circuito funcional
18 às 19h  Ginástica localizada
19 às 20h  Circuito funcional
Terças e quintas
7 às 8h  Circuito funcional
8h às 9h  Ginástica dançante
Segunda a sexta
20 às 21h  Ginástica dançante
Crédito: Leonardo Silveira/PMV/Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados