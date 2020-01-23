Circuito funcional e ginástica dançante agitam arena em Camburi

Professor Elias Santos levanta o público e dá show de vitalidade com seu aulão de ginástica Crédito: Leonardo Silveira/PMV/Divulgação

Quem busca fazer exercício e manter a forma ganhou um estímulo divertido na Arena Verão Vitória, com as aulas do circuito funcional e de ginástica dançante. Não é preciso fazer inscrição para participar: é gratuito e aberto a pessoas de todas as idades.

O circuito funcional acontece de segunda a sexta e inclui corrida leve, agachamento e outras atividades na areia.

Um dos destaques da arena este ano são as aulas de ginástica dançante com o professor Elias Santos. Com quase 80 anos de idade, ele é educador físico há 52 anos e dá show de vitalidade.

Na opinião do professor Elias, o segredo da longevidade é amar aquilo que faz. Foi a escolha da minha profissão que me fez e faz seguir forte todos os dias. Minhas escolhas são feitas por amor. Amo ser professor de educação física. Se eu pudesse voltar ao tempo, na certa eu faria tudo de novo, contou.

Além de educador físico, o professor Elias é coreógrafo e promete não deixar ninguém parado na ginástica dançante, que inclui repertório musical variado, que vai do funk aos anos 90.

Na avaliação do secretário de Esportes e Lazer de Vitória, Antônio Louzada, o objetivo da arena é oferecer a moradores e turistas opções de esporte e lazer.

"Estamos com uma programação recheada de atrações para moradores e turistas. A arena promete ser inesquecível" afirma Louzada. -

A arena funciona todos os dias em frente ao Hotel Aruan, na Praia de Camburi, em Vitória, até 9 de fevereiro.

Além do circuito e da ginástica dançante, vão rolar apresentações de artes marciais, rúgbi, Copa Vitória de Futebol de Areia, recreação, colônia de férias, vôlei de praia, futevôlei, basquete 3x3, aquatlo, ações educativas, entre outros.

Professor Elias Santos Crédito: Leonardo Silveira/PMV/Divulgação

Programação de atividades físicas

ARENA VERÃO VITÓRIA

Segunda, quarta e sexta

8 às 9h  Circuito funcional

18 às 19h  Ginástica localizada

19 às 20h  Circuito funcional

Terças e quintas

7 às 8h  Circuito funcional

8h às 9h  Ginástica dançante

Segunda a sexta

20 às 21h  Ginástica dançante