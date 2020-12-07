Marcus Luiz Moreira Tourinho é presidente da Comissão da Saúde da OAB-ES; e João Victor Caram é membro da mesma organização Crédito: OAB-ES/Divulgação

A Constituição Federal de 1988, no artigo 196, estabelece a saúde como direito humano fundamental social, sendo responsabilidade do Estado assegurar o acesso da população aos serviços de promoção estatal pública, ou, prestados por entes de natureza privada, no caso da saúde suplementar.

Também foram positivados os elementos para a promoção e efetivação desse direito. Entretanto, não se verificando essa efetivação, o artigo 5º, XXXV, da CF, que estatui o inafastável princípio constitucional do acesso à justiça, termina por estabelecer as bases para a "judicialização na saúde".

Assim, o fenômeno da judicialização das políticas de saúde irradia e transfere para o Poder Judiciário a promoção de ações de competência originária do Poder Executivo.

Nessa "transferência de responsabilidade" é facilmente verificável que muitas decisões judiciais nas ações da espécie acabam por não observar as regras de incorporação de tecnologias do SUS, bem como o rol de eventos da ANS. A raiz dessa inobservância reside, em grande parte, na não aplicação de conhecimentos técnicos, médicos disponíveis para a elaboração e fundamentação das decisões judiciais.

Nestas decisões, vemos então o norte orientador ser formado pela aplicação de convicções pessoais, princípios constitucionais, princípios gerais do Direito e outros elementos orientadores.

Verifica-se, assim, que o deferimento de procedimentos mais específicos e medicamentos de alto custo, exemplos simples da miríade de causas de pedir verificadas, por exemplo, nos levantamentos do CNJ, terminam por impor perigosa insegurança no cumprimento das determinações judiciais em saúde.

Dessa constatação, nasceram o "e-NatJus" e os Nat (esses na esfera dos Tribunais de Justiça), ferramentas do CNJ que disponibilizam notas e pareceres técnicos que permitem o ideal embasamento das decisões judiciais.

Aliados das plataformas mencionadas, os conceitos da "Medicina Baseada em Evidência  MBE (*)" (lei 12.401/2011 que inaugurou a CONITEC  Comissão Nacional de Incorporação Tecnológica) e do "Direito Baseado em Evidência", da mesma forma, têm como objetivo a observância de quesitos técnicos em se tratando da concessão de tratamentos/medicamentos/exames e outras tecnologias em esfera judicial, devendo ser observados os elementos de evidência cientifica, eficiência, eficácia, acurácia, efetividade e segurança da tecnologia pleiteada, respeitadas ainda as manifestações dos órgãos técnicos e de fiscalização, quanto ao registro ou autorização de uso da tecnologia.

Como consequência da utilização das ferramentas e conceitos aqui espelhados, a prolação de decisões judiciais termina por robustecer e ilustrar a Teoria da Decisão Judicial com conhecimento interdisciplinar capaz de compreender melhor as demandas da judicialização.

Visando discutir esses e outras temas correlatos de maior importância, a OAB-ES e a ESA (Escola Superior da Advocacia) promovem nos dias 15, 16 e 17 de dezembro, a partir das 19 horas, pela plataforma Zoom, o Ciclo de Palestras sobre a Judicialização na Saúde, abordando a saúde pública, a saúde suplementar e o fenômeno da judicialização na saúde sob a ótica da Análise Econômica do Direito.

(*) "Medicina Baseada em Evidências  MBE" é o conjunto de ferramentas associadas à Epidemiologia Clínica; à Estatística; à Metodologia Científica; à Informática; ao Conhecimento e à Atuação em Saúde, de modo a qualificar o processo decisório e de construção da decisão judicial.

Autores:

Marcus Luiz Moreira Tourinho é presidente da Comissão da Saúde da OAB-ES; e possui MBA em Direito Econômico e Empresarial pela FGV.