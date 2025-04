Complicado

Volta do feriadão de Páscoa com trânsito intenso de Norte a Sul no ES

Há registros de congestionamentos em diversos pontos das rodovias federais e estaduais nesta segunda-feira (21), especialmente após o meio-dia

A volta do feriadão causou (e causa) complicações no trânsito nas rodovias federais e estaduais do Espírito Santo, nesta segunda-feira (21). Há registros de lentidão ou trânsito parados em Domingos Martins, Marechal Floriano, Venda Nova do Imigrante, São Mateus, Fundão, Piúma e Colatina.

Segundo o aplicativo Waze, na BR 259, em Itapina, distrito de Colatina, o fluxo está devagar por conta de uma obra. Há registros também entre Colatina e João Neiva.

Já em São Mateus, na BR 101, próximo ao Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), há também registros de lentidão.

Como já é comum, os motoristas que trafegam pela BR 101, nos trechos entre Fundão e Ibiraçu, encontraram bastante congestionamento. Os relatos começaram logo no início da tarde desta segunda-feira.

Em Rio Novo do Sul, na BR 101, o tempo médio dirigindo é de 1 hora, com velocidade de 15 km/h, às 15h.

Ainda conforme o Waze, por volta das 15h, em Guarapari, o trânsito começa no cruzamento da BR 101 com a ES 388. Há também registros na ES 060, no mesmo município.

O repórter Matheus Passos, da TV Gazeta, registrou trânsito intenso na saída da ES 490, em Cachoeiro de Itapemirim.

Trânsito intenso na saída da ES 490, em Cachoeiro de Itapemirim. (Matheus Passos)

O cenário não é diferente para quem escolheu a BR 262 na volta para casa. Há registros de lentidão no trânsito a partir de Ibatiba.

Em Venda Nova do Imigrante, o tempo dirigindo é de 20 minutos com velocidade média de 23 km/h, segundo Waze. Já em Domingos Martins, há congestionamento na altura do distrito de Aracê, na BR 101, e de Isabel, logo após a saída da ES 376.

