Atenção, motoristas!

Vitória tem trânsito complicado por interdições em avenidas para corrida

Mudanças por conta da 17ª Corrida Zumbi dos Palmares atingiram vias importantes da Capital na manhã desta quinta-feira (20)

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 09:00

Aplicativo de trânsito mostra interdições devido a evento esportivo em Vitória Crédito: Reprodução Waze

O trânsito em Vitória ficou complicado na manhã desta quinta-feira (20), feriado da Consciência Negra, devido às interdições necessárias para a realização da 17ª Corrida Zumbi dos Palmares. As mudanças atingiram vias importantes da Capital, causando lentidão ao longo da manhã da prova.

O percurso incluiu vias de grande fluxo. Os atletas saíram da Rua Marins Alvarino, com previsão de passarem pela Avenida Maruípe e depois percorrerem toda a Avenida Leitão da Silva, seguindo até a Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira-Mar). Depois o trajeto inclui a Rua de Lazer em direção à Rodoviária, a Avenida Getúlio Vargas, com travessia pela Avenida dos Estivadores e encerramento na Avenida República, onde estará montado o pórtico de chegada.

A orientação da Guarda de Vitória é evitar trafegar pela Avenida Beira-Mar, já que tem previsão de grande concentração de corredores e um ponto de transposição de faixas que pode causar retenção. O cruzamento entre a Beira-Mar e a Leitão da Silva deve ser o trecho mais crítico, com maior chance de congestionamento. Ao longo da Leitão da Silva, também houve bloqueios temporários para garantir a passagem dos atletas.

A corporação também aconselha os motoristas a planejar rotas alternativas, antecipar os deslocamentos e manter atenção redobrada, respeitando as orientações dos agentes de trânsito que estarão distribuídos por todo o percurso.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta