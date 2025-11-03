Vítimas de grave acidente com mortes na BR 101 em Fundão eram mãe e filho

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 06:06
Uma mulher de 73 anos e o filho, de 39 anos, morreram em um acidente no quilômetro 234 da BR 101, em Fundão, na Região Metropolitana da Grande Vitória, na tarde de domingo (2).
O carro conduzido pelo filho da idosa bateu de frente com uma carreta. A colisão aconteceu às 12h57 e a pista ficou interditada por mais de cinco horas. Mãe e filho estavam sozinhos no carro e seguiam em direção a Santa Teresa, na Região Serrana do Estado. Eles moravam no condomínio Alphaville, na Serra. As identidades das vítimas não foram divulgadas.
Segundo o Policial Rodoviário Federal (PRF) Marcos de Souza, que atendeu a ocorrência, o veículo modelo Corolla Cross, onde estavam mãe e filho, bateu na carreta que transportava dormentes, madeira usada em trilhos de trem. O motorista do carro teria perdido o controle da direção.
Marcos de SouzaPolicial Rodoviário Federal
A PRF informou que na carreta estavam pai e filho, de 51 e 21 anos, de Blumenau, Santa Catarina. Os dois ficaram feridos e foram socorridos. O pai dirigia a carreta, não usava o cinto de segurança e foi ejetado para fora do veículo.
Marcos de SouzaPolicial Rodoviário Federal
O trânsito fluiu no sistema pare e siga para veículo pequenos e só foi liberado totalmente às 18h25 com a remoção dos dois veículos da pista.
De acordo com o Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba, para atendimento, foram acionados os recursos da concessionária (veículo de inspeção, guincho e ambulância), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Polícia Científica.
Com informações de Juirana Nobres, do G1ES
