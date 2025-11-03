Carro x carreta

Vítimas de grave acidente com mortes na BR 101 em Fundão eram mãe e filho

Mulher de 73 anos e o filho, de 39 anos, estavam em um Corolla Cross, que bateram de frente com uma carreta. O condutor do veículo de carga ficou gravemente ferido pois estava sem cinto e foi ejetado

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 06:06

Uma mulher de 73 anos e o filho, de 39 anos, morreram em um acidente no quilômetro 234 da BR 101, em Fundão, na Região Metropolitana da Grande Vitória, na tarde de domingo (2).

O carro conduzido pelo filho da idosa bateu de frente com uma carreta. A colisão aconteceu às 12h57 e a pista ficou interditada por mais de cinco horas. Mãe e filho estavam sozinhos no carro e seguiam em direção a Santa Teresa, na Região Serrana do Estado. Eles moravam no condomínio Alphaville, na Serra. As identidades das vítimas não foram divulgadas.

Segundo o Policial Rodoviário Federal (PRF) Marcos de Souza, que atendeu a ocorrência, o veículo modelo Corolla Cross, onde estavam mãe e filho, bateu na carreta que transportava dormentes, madeira usada em trilhos de trem. O motorista do carro teria perdido o controle da direção.

Segundo relatos de algumas pessoas que viram, o veículo perdeu o controle, foi próximo ao acostamento, voltou para a faixa de origem. O caminhão foi tentar desviar, só que o carro voltou e bateu, explicou Souza. Marcos de Souza Policial Rodoviário Federal

Na carreta, pai e filho ficaram ferido

A PRF informou que na carreta estavam pai e filho, de 51 e 21 anos, de Blumenau, Santa Catarina. Os dois ficaram feridos e foram socorridos. O pai dirigia a carreta, não usava o cinto de segurança e foi ejetado para fora do veículo.

O motorista do caminhão também foi socorrido em estágio vermelho para o hospital. Teve muitas fraturas, possível perfuração de pulmão, traumatismo crâniano. Ele não estava de cinto e foi jogado para fora do caminhão, disse o PRF Marcos de Souza Policial Rodoviário Federal

Mais de 5 horas de interdição

O trânsito fluiu no sistema pare e siga para veículo pequenos e só foi liberado totalmente às 18h25 com a remoção dos dois veículos da pista.

De acordo com o Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba, para atendimento, foram acionados os recursos da concessionária (veículo de inspeção, guincho e ambulância), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Polícia Científica.

Com informações de Juirana Nobres, do G1ES

