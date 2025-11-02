Acidente com mortes interdita totalmente a BR 101 em Fundão
Publicado em 02/11/2025 às 14h42
Duas pessoas morreram e outras duas feridas em um acidente envolvendo uma carreta e um carro de passeio por volta de 13h deste domingo (2) em Fundão, na Região Metropolitana da Grande Vitória. A via ficou completamente interditada.
De acordo com o Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba, concessionária que administra a via, a ocorrência foi registrada às 12:57, no quilômetro 234,1 da BR 101. Uma das vítimas teve ferimentos graves e a outra, ferimentos médios.
A Polícia Rodoviária Rodoviária está no local e, às 14h40, o atendimento no local seguia em andamento.
[Nota em atualização]