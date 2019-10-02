Imagens fortes

Vídeo: idoso estava na faixa quando foi atropelado em Colatina

Joventino Vieira dos Santos, de 72 anos, morreu no final da tarde dessa terça-feira (01), em decorrência do acidente

Imagens registradas por uma câmera de segurança revelaram que Joventino Vieira dos Santos, de 72 anos, estava na faixa de pedestres quando foi atropelado por um ônibus, em Colatina, no Noroeste do Estado. O vídeo foi encaminhado por leitores de A Gazeta no início da tarde desta quarta-feira (02).

Editado para preservar a família, o registro mostra o momento exato em que Joventino foi atingido pelo ônibus municipal, durante a manhã da terça-feira (01). Como ele tinha dificuldades de locomoção, a esposa dele estava junto, mas conseguiu correr para a calçada e escapou por pouco. Já o idoso parou no meio da avenida e acabou atropelado.

Pouco após o acidente, informações iniciais passadas pelo Corpo de Bombeiros relatavam que Joventino teria atravessado fora da faixa de pedestre e enquanto o sinal estava aberto para os carros.

Após o atropelamento, Joventino foi socorrido para o Hospital Estadual Sílvio Avidos. Porém, cerca de dez horas depois, às 17h05, ele faleceu em decorrência de um traumatismo craniano, causado pelo acidente. Em seguida, o corpo dele foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.

O velório de Joventino começou às 22h30, na própria casa em que ele morava, no bairro Morro Azul. O enterro será realizado no cemitério do bairro Carlos Germano Naumann e está marcado para as 16h30, desta quarta-feira (02). Muito abalada e revoltada pela situação, a família de Joventino não quis falar nada a respeito.

Em nota enviada na terça-feira (01), a Polícia Civil informou que o motorista do ônibus foi levado para a Delegacia Regional de Colatina, onde foi ouvido e liberado, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro, já que ele teria prestado o devido socorro à vítima e faltava indícios de cometimento de crime que justificasse a prisão em flagrante.

Em nova nota, divulgada na tarde desta quarta-feira (02), a Viação Joana Darc, empresa responsável pelo ônibus envolvido no acidente, informou que está à disposição e aguarda a conclusão do inquérito policial. Bem como garantiu que continua em contato direto com a família de Joventino.

