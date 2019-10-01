Um idoso de 72 anos foi atropelado por um ônibus em Colatina, Região Noroeste do Estado, na manhã desta terça-feira (1º). Juventino Vieira dos Santos atravessava a Avenida Silvio Avidos, a principal do bairro São Silvano, quando aconteceu o acidente, por volta de 6h50.
Idoso é atropelado por ônibus em Colatina
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima tem dificuldades de locomoção e atravessava a rua com sua esposa, fora da faixa de pedestres. A mulher conseguiu chegar do outro lado da avenida. Já o idoso teria parado na pista e acabou atingido pelo ônibus, que faz a linha Centro X Carlos Germano Naumann.
Juventino ficou bastante ferido e foi socorrido pelos bombeiros. Ele foi encaminhado para o Hospital Estadual Silvio Avidos, em Colatina. O hospital informou que o paciente passa por um exame de tomografia.
Em nota, a Viação Joana D’Arc afirmou que lamenta o ocorrido e que uma equipe acompanha o estado de saúde de Juventino. “Segundo uma apuração preliminar feita pela empresa, o sinal estava verde para os veículos e o motorista estava em baixa velocidade, mas a Viação Joana D'Arc vai aguardar e acompanhar as investigações dos órgãos competentes e, se necessário, tomar as medidas necessárias”, diz a nota.