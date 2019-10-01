Idoso é atropelado por ônibus em Colatina

Movimento em avenida de Colatina após idoso ser atropelado por ônibus Crédito: Internauta

Um idoso de 72 anos foi atropelado por um ônibus em Colatina , Região Noroeste do Estado, na manhã desta terça-feira (1º). Juventino Vieira dos Santos atravessava a Avenida Silvio Avidos, a principal do bairro São Silvano, quando aconteceu o acidente, por volta de 6h50.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima tem dificuldades de locomoção e atravessava a rua com sua esposa, fora da faixa de pedestres. A mulher conseguiu chegar do outro lado da avenida. Já o idoso teria parado na pista e acabou atingido pelo ônibus, que faz a linha Centro X Carlos Germano Naumann.

Juventino ficou bastante ferido e foi socorrido pelos bombeiros. Ele foi encaminhado para o Hospital Estadual Silvio Avidos, em Colatina. O hospital informou que o paciente passa por um exame de tomografia.