Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Acidente logo cedo

Idoso é atropelado por ônibus em Colatina

Segundo o Corpo de Bombeiros, Juventino Vieira dos Santos, de 72 anos, atravessava a avenida fora da faixa quando foi atropelado. Ele foi socorrido e passa por exames no hospital

Publicado em 01 de Outubro de 2019 às 11:57

Loreta Fagionato

Loreta Fagionato

Publicado em 

01 out 2019 às 11:57
Movimento em avenida de Colatina após idoso ser atropelado por ônibus Crédito: Internauta
Um idoso de 72 anos foi atropelado por um ônibus em Colatina, Região Noroeste do Estado, na manhã desta terça-feira (1º). Juventino Vieira dos Santos atravessava a Avenida Silvio Avidos, a principal do bairro São Silvano, quando aconteceu o acidente, por volta de 6h50.
Idoso é atropelado por ônibus em Colatina
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima tem dificuldades de locomoção e atravessava a rua com sua esposa, fora da faixa de pedestres. A mulher conseguiu chegar do outro lado da avenida. Já o idoso teria parado na pista e acabou atingido pelo ônibus, que faz a linha Centro X Carlos Germano Naumann.
Juventino ficou bastante ferido e foi socorrido pelos bombeiros. Ele foi encaminhado para o Hospital Estadual Silvio Avidos, em Colatina. O hospital informou que o paciente passa por um exame de tomografia.
Em nota, a Viação Joana D’Arc afirmou que lamenta o ocorrido e que uma equipe acompanha o estado de saúde de Juventino. “Segundo uma apuração preliminar feita pela empresa, o sinal estava verde para os veículos e o motorista estava em baixa velocidade, mas a Viação Joana D'Arc vai aguardar e acompanhar as investigações dos órgãos competentes e, se necessário, tomar as medidas necessárias”, diz a nota.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Teerã jamais vai ceder o controle do Estreito de Ormuz, afirma alto político iraniano à BBC
Imagem de destaque
O império empresarial bilionário da elite secreta de Cuba
Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados