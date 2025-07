Na ES 164

Piloto de moto morre em acidente com caminhão em Itaguaçu

Acidente ocorreu na manhã desta sexta (18). Caminhoneiro disse que freou devido a um carro à frente e a motocicleta bateu na traseira do caminhão

Publicado em 18 de julho de 2025 às 17:53

O condutor da moto morreu em acidente com caminhão na rodovia ES 164 em Itaguaçu Crédito: Leitor/A Gazeta

Um homem de 61 anos, que não teve o nome divulgado, morreu em um acidente entre a moto que ele pilotava e um caminhão no fim da manhã desta sexta-feira (18), na rodovia ES 164, na zona rural de Itaguaçu, no Noroeste do Espírito Santo. A Polícia Militar foi acionada na manhã desta sexta-feira (18) para ocorrência de trânsito na rodovia ES 164, zona rural de Itaguaçu. >

Segundo a Polícia Militar, a equipe encontrou um caminhão parado às margens da via, e uma motocicleta. O piloto teve a morte confirmada no local por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). >

Conforme a PM, o condutor do caminhão relatou que trafegava na via quando um carro à frente dele reduziu a velocidade. Com isso, o caminhoneiro também precisou diminuir, momento em que, segundo ele, a moto colidiu na traseira. Uma mulher que estava na garupa da motocicleta foi socorrida pelo Samu para um hospital em Colatina. >

O caminhoneiro, 37 anos, foi conduzido à delegacia, procedimento considerado padrão em casos de acidente com morte. >

>

A Polícia Científica informou que a perícia foi acionada e o corpo da vítima, foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina, para ser necropsiado e, liberado para os familiares.>

Já a Polícia Civil informou que o condutor do caminhão, de 37 anos, foi conduzido à Delegacia Regional de Colatina para prestar esclarecimentos. >

