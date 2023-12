A partir de sexta

Operação Ano Novo: confira as alterações no trânsito de Vitória

A prefeitura da Capital capixaba anunciou mudanças para garantir a circulação da população durante as festividades de réveillon

3 min de leitura min de leitura

O patrulhamento a pé e com viaturas será intensificado, segundo Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu). (Fernando Madeira)

O final do ano em Vitória será de muitas atrações pela cidade com shows e queima de fogos em comemoração ao réveillon na Praia de Camburi e nos bairros São Pedro e Santo Antônio. Para que os moradores e turistas possam curtir com tranquilidade todas as opções, a Prefeitura de Vitória organizou mudanças no trânsito e reforço no patrulhamento.

Uma delas é na Avenida Dante Michelini, na orla de Camburi, terá interdições nos três dias de eventos. Na sexta-feira (29) e no sábado (30), no sentido Jardim Camburi, a faixa 3 (próxima ao calçadão) e onde funciona a ciclovia aos domingos e feriados, será interditada das 18h às 3h.

A interdição começa nas proximidades do quiosque 7, na Mata da Praia, e vai até a altura do píer central - onde está localizado o palco, perto da Avenida Adalberto Simão Nader.

No dia 31, a Avenida Dante Michelini será totalmente interditada. No sentido Centro-Jardim Camburi, a via será fechada, de uma ponta a outra, a partir das 20h. A reabertura para veículos será somente às 3h da madrugada, após o fim das comemorações oficiais da administração central da cidade.

Já no sentido contrário (Jardim Camburi-Centro), o fluxo ficará livre para os veículos até as 22 horas, quando o trecho entre o quiosque 7 (na altura da Av. Adalberto Simão Nader) e o píer de Iemanjá (Jardim da Penha) será interrompido. Os veículos que saírem da Rodovia Norte Sul para a Dante Michelini deverão acessar a Avenida Adalberto Simão Nader, sentido Goiabeiras.

Alteração na Avenida Fernando Ferrari

Quem pretende chegar à orla pela Avenida Fernando Ferrari, acessando a Av. Adalberto Simão Nader (na altura de Goiabeiras), deve fazer isso cedo. Isso porque a via Adalberto Simão Nader também será fechada no sentido Goiabeiras-Camburi a partir das 22h.

Os motoristas devem ficar atentos aos desvios feitos em razão das interdições. Quem seguir no sentido Jardim Camburi deverá acessar a Avenida Anísio Fernandes Coelho, em Jardim da Penha, nas proximidades do píer de Iemanjá, e seguir por dentro do bairro até a Avenida Fernando Ferrari.

Já os condutores que seguem no sentido Centro de Vitória pela Dante Michelini, deverão acessar a Av. Adalberto Simão Nader até às 22h. Depois disso, o condutor só poderá seguir pela Avenida Norte-Sul para acessar a Rodovia das Paneleiras.

Grande Santo Antônio

No último dia do ano, os motoristas também deverão ter atenção em Santo Antônio, local onde também haverá show e fogos de artifícios. A Rua Horácio Dias dos Santos, próximo à Prainha, será fechada das 21h às 3h.

Grande São Pedro

A orla de São Pedro também terá queima de fogos. Porém, aqui, as vias não serão interditadas em razão do local do evento ser no Campo do Racing.

Em nota, o Gerente de Operações e Fiscalização do Trânsito (GOFT), Brunno Xavier, pediu cautela à população. Além disso, pediu aos condutores atenção às regras básicas de trânsito, como não estacionar em local proibido e não beber e dirigir.

Segurança com ajuda da tecnologia

A Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) informou que usará da tecnologia para manter a segurança na Capital. A expectativa é que, com a ajuda das câmeras de monitoramento e do Cerco Inteligente, seja possível manter maior vigilância nas regiões.

Atualmente, são 747 câmeras da PMV espalhadas pela cidade e mais 106 do Cerco Inteligente, cujo sistema é capaz de identificar veículos com restrição de furto ou roubo. O patrulhamento a pé e com viaturas será intensificado, segundo a pasta. Em Camburi, as equipes serão distribuídas por toda a orla.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta