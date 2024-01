Saúde

Exagerou nas festas de fim de ano? Saiba como colocar o metabolismo em ordem

De suco detox à atividade física: confira o passo a passo para você se recuperar do excesso de comida e bebida nas confraternizações

O suco detox é uma boa opção para essa época do ano. (Freepik)

Você reuniu a família, confraternizou com os amigos e... comeu demais. Passado as festas de fim de ano, é comum que muita gente fique com aquela sensação de estar um pouquinho acima do peso habitual. Além das calorias extras, nessa época também acumulamos líquidos e tendemos a ficar mais inchados. Mas calma, tem jeito!

De acordo com a nutricionista Bruna Rabello, algumas atitudes simples, além de controlar a ingestão de calorias nos próximos dias, ajudam a driblar esse efeito e a colocar o metabolismo em ordem.

Os líquidos ajudam muito a eliminar as toxinas. O chá verde, por exemplo, é ótimo para fazer essa varredura. Os sucos detox também. Aposte em um que tenha couve e água de coco, que também desincham. O chá de hibisco também tem esse efeito, além de ser laxante. Mas lembrando que a água é indispensável, principalmente em dias muito quentes Bruna Rabello • Nutricionista

Na dúvida do que usar no seu suco detox? “Frutas: limão, maçã, abacaxi, uva e laranja. Os vegetais que você mais vai usar são salsão, couve, pepino, espinafre e cenoura. E para adicionar um toque especial ao suco, você pode usar gengibre, salsinha e hortelã”, ensina.

O que os sucos detox fazem por você? “Ajudam a perder peso mais rápido, alimentam as bactérias boas do intestino, ajudam na desintoxicação do fígado, melhoram a absorção de nutrientes, ajudam na redução do colesterol e também ajudam a melhorar a pele, reduzir os níveis de açúcar no sangue, melhorar o desempenho nas atividades físicas e aumentar a variedade de vegetais que você consome”, explica a nutricionista.

Alimentação leve e atividade física

Nos próximos dias, dê preferência a uma alimentação leve, rica em fibras e com pouca gordura.

Alimentos saudáveis: grãos, frutas, legumes, e verduras. (Shutterstock)

“Comida natural, evite os industrializados. Se for cru, como vegetais e legumes, melhor ainda! Eles têm poucas calorias, bastante líquidos e vitaminas. Evite alimentos muito gordurosos. Se não consegue ficar apenas na salada, dê preferência para proteínas de fácil digestão como carnes brancas, ovos e peixes. Insira algumas oleaginosas no seu cardápio como castanhas, nozes e avelã. E invista em fibras: elas ajudam no bom funcionamento do organismo, estimulando a eliminação do bolo fecal, e isso também colabora para diminuir o inchaço na região da barriga”, explica.

Por último, mas não menos importante: fazer exercícios também conta! “Uma leve caminhada já ajuda a aumentar a circulação e ativar o metabolismo. Então, se possível, caminhe pelo menos 30 minutos”, sugere a nutricionista.

