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Perto da Rodoviária

Óleo na pista causa acidente com duas vítimas em Vitória

Ônibus colidiram perto da Rodoviária de Vitória. Trânsito está lento para quem segue da Segunda Ponte com destino a Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2019 às 08:39

Publicado em 13 de Dezembro de 2019 às 08:39

Ônibus colidem na Avenida Roberto Ewald, no bairro Ilha do Príncipe Crédito: Isaac Ribeiro
Duas passageiras de um ônibus municipal de Vitória ficaram feridas depois do motorista perder o controle do veículo ao passar em um óleo diesel derramado na Avenida Roberto Ewald, na Ilha do Príncipe, na manhã desta sexta-feira (13). As duas vítimas sofreram ferimentos leves e foram socorridas pelo Samu e Corpo de Bombeiros.
O ônibus que faz a linha 370 (Jesus de Nazareth) colidiu na traseira do veículo que faz a linha 182 (Bairro da Penha), da mesma empresa. As duas mulheres estavam com cerca de outros 20 passageiros no ônibus 370.
O acidente deixou o trânsito lento para quem segue da Segunda Ponte com destino a Vitória.

Dois ônibus colidem na Avenida Roberto Ewald, em Ilha do Príncipe

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