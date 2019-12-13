Óleo na pista causa acidente com duas vítimas em Vitória

Ônibus colidem na Avenida Roberto Ewald, no bairro Ilha do Príncipe Crédito: Isaac Ribeiro

Duas passageiras de um ônibus municipal de Vitória ficaram feridas depois do motorista perder o controle do veículo ao passar em um óleo diesel derramado na Avenida Roberto Ewald, na Ilha do Príncipe, na manhã desta sexta-feira (13). As duas vítimas sofreram ferimentos leves e foram socorridas pelo Samu e Corpo de Bombeiros.

O ônibus que faz a linha 370 (Jesus de Nazareth) colidiu na traseira do veículo que faz a linha 182 (Bairro da Penha), da mesma empresa. As duas mulheres estavam com cerca de outros 20 passageiros no ônibus 370.

O acidente deixou o trânsito lento para quem segue da Segunda Ponte com destino a Vitória.