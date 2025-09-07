Fatalidade

Mulher morre em grave acidente entre carro e caminhão em Ibiraçu

Condutor do carro ficou gravemente ferido e foi levado para o hospital; motorista do caminhão fez teste do etilômetro, que deu negativo para ingestão de bebida alcoólica

Carol Leal Repórter

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 09:59 - Atualizado há 42 minutos

Acidente entre caminhão e carro ocorreu na ES 257 em Aracruz Crédito: Leitor/A Gazeta

Uma mulher morreu após um grave acidente envolvendo um carro e um caminhão na tarde de sábado (06), na rodovia ES 257, zona rural de Ibiraçu, na Região Norte do Espírito Santo. No local, a Polícia Militar conversou com o condutor do caminhão, que contou que seguia pela rodovia no sentido Aracruz x Ibiraçu quando o carro, modelo Jetta, fez uma ultrapassagem em faixa dupla contínua e esbarrou em uma caminhonete que vinha sentido Ibiraçu x Aracruz. Em seguida, o carro perdeu o controle e bateu lateralmente na frente do caminhão.

Uma passageira que estava do lado do carona, parte mais atingida do Jetta, morreu no local. Já o motorista foi socorrido e encaminhado a um hospital. Os nomes e idades das vítimas não foram divulgados. O motorista do caminhão passou pelo teste do etilômetro (bafômetro), que deu negativo para ingestão de bebida alcoólica.

A Polícia Civil disse que o corpo da vítima, uma mulher de 28 anos, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) em Vitória. O motorista do caminhão foi conduzido à Delegacia Regional de Aracruz, onde foi ouvido e liberado em conformidade com o previsto no Código de Trânsito Brasileiro, visto que permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá em investigação pela Delegacia de Polícia (DP) de Ibiraçu.

