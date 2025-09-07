Home
>
Central de Trânsito
>
Mulher morre em grave acidente entre carro e caminhão em Ibiraçu

Mulher morre em grave acidente entre carro e caminhão em Ibiraçu

Condutor do carro ficou gravemente ferido e foi levado para o hospital; motorista do caminhão fez teste do etilômetro, que deu negativo para ingestão de bebida alcoólica

Carol Leal

Repórter / [email protected]

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 09:59

 - Atualizado há 42 minutos

Acidente entre caminhão e carro ocorreu na ES 257 em Aracruz
Acidente entre caminhão e carro ocorreu na ES 257 em Aracruz Crédito: Leitor/A Gazeta

Uma mulher morreu após um grave acidente envolvendo um carro e um caminhão na tarde de sábado (06), na rodovia ES 257, zona rural de Ibiraçu, na Região Norte do Espírito Santo. No local, a Polícia Militar conversou com o condutor do caminhão, que contou que seguia pela rodovia no sentido Aracruz x Ibiraçu quando o carro, modelo Jetta, fez uma ultrapassagem em faixa dupla contínua e esbarrou em uma caminhonete que vinha sentido Ibiraçu x Aracruz. Em seguida, o carro perdeu o controle e bateu lateralmente na frente do caminhão.

Recomendado para você

Condutor do carro ficou gravemente ferido e foi levado para o hospital; motorista do caminhão fez teste do etilômetro, que deu negativo para ingestão de bebida alcoólica

Mulher morre em grave acidente entre carro e caminhão em Ibiraçu

Segundo testemunhas, o sinal abriu enquanto as senhoras atravessavam, momento em que as três vítimas foram atingidas por um motociclista, que também ficou ferido

Idosas são atropeladas na faixa de pedestres ao deixarem missa de 7° dia em Vila Velha

Colisão ocorreu na zona rural do município nessa sexta-feira; a identidade da vítima não foi divulgada

Motociclista morre após colidir com vaca em Mucurici

Uma passageira que estava do lado do carona, parte mais atingida do Jetta, morreu no local.  Já o motorista foi socorrido e encaminhado a um hospital. Os nomes e idades das vítimas não foram divulgados. O motorista do caminhão passou pelo teste do etilômetro (bafômetro), que deu negativo para ingestão de bebida alcoólica.

A Polícia Civil disse que o corpo da vítima, uma mulher de 28 anos, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) em Vitória. O motorista do caminhão foi conduzido à Delegacia Regional de Aracruz, onde foi ouvido e liberado em conformidade com o previsto no Código de Trânsito Brasileiro, visto que permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá em investigação pela Delegacia de Polícia (DP) de Ibiraçu.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

acidente trânsito ES Norte

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais