Mulher morre em acidente de moto após passeio na Lagoa do Siri no ES

Vítima de 28 anos pilotava a motocicleta e levava adolescente de 13 anos na garupa; acidente aconteceu em uma rodovia de Presidente Kennedy após elas passarem o dia na lagoa, em Marataízes

Beatriz Caliman

Publicado em 19 de outubro de 2025 às 12:26

Mulher morreu em acidente na ES 060, a Rodovia do Sol, em Presidente Kennedy Crédito: Leitor | A Gazeta

Uma mulher de 28 anos morreu em um acidente envolvendo a moto que ela pilotava após bater contra um guard-rail na ES 060, a Rodovia do Sol, em Praia das Neves, Presidente Kennedy, no Litoral Sul do Espírito Santo. A batida aconteceu na tarde de sábado (18). Na garupa do veículo estava uma adolescente de 13 anos, que ficou ferida. 

Segundo a Polícia Militar (PM), o acidente aconteceu quando as duas retornavam de um dia de passeio na Lagoa do Siri, em Marataízes, e seguiam com destino a São Francisco de Itabapoana, no Rio de Janeiro, onde residiam.

Em uma curva da rodovia em Presidente Kennedy, a mulher perdeu o controle da direção da moto e colidiu com a estrutura de proteção. Ela morreu no local e a adolescente foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital Tancredo Neves, no Centro do município.

O corpo da mulher foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim. A Guarda Civil Municipal de Presidente Kennedy também prestou apoio na sinalização do trânsito, que teve interdição e ficou lento após o acidente.

