Mulher morre atropelada por ônibus do Transcol em Cariacica

Caso ocorreu nesta sexta-feira (1), no bairro Rio Marinho; vítima foi parar embaixo do veículo, da linha 719

Uma mulher de 75 anos, identificada como Mariana Dutra Chaves de Oliveira, morreu ao ser atropelada por um ônibus do Sistema Transcol, na tarde desta sexta-feira (1), em Rio Marinho, Cariacica. Imagens feitas no local e que circulam pelas redes sociais mostram que a vítima foi parar embaixo do veículo, da linha 719.