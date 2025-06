Em Laranjeiras

Motorista de carreta fica ferido em acidente na Rotatória do Ó na Serra

Colisão ocorreu na manhã desta quarta-feira (11); baú da carreta abriu com o impacto da batida e a carga de produtos de higiene e limpeza ficou espalhada na pista

Uma carreta colidiu com a lateral do viaduto do Sistema Viário Eldes Scherrer Souza, em Laranjeiras, na Serra, em trecho conhecido como Rotatória do Ó, na manhã desta quarta-feira (11), no sentido Jacaraípe. Devido à batida, o baú do veículo se carga abriu e produtos de higiene e limpeza que estavam sendo transportados ficaram espalhados na pista. O motorista ficou ferido e foi encaminhado para um hospital da região, conforme apuração do repórter fotográfico Ricardo Medeiros, de A Gazeta.>