Veículo cai em córrego de Colatina e motorista fica ferido no acidente

Um motorista caiu com o veículo em um córrego de Colatina, Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (11). O acidente aconteceu no bairro Carlos Germano Naumann e o Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate. O homem, que não teve a idade divulgada, estava consciente e apresentava ferimentos leves. Após a remoção ele foi encaminhado a um hospital para avaliação médica.