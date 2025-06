Carreta derruba poste e bairros ficam sem energia elétrica em Colatina

Uma carreta bateu e derrubou um poste na manhã desta quarta-feira (11), no bairro Marista, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Em razão disso, segundo a Luz e Força Santa Maria, concessionária de energia que atende o município, imóveis dos bairros Centro e Marista foram afetados com falta de energia “por alguns minutos”. O problema foi resolvido com a troca do poste, informou a empresa. Ninguém se feriu.>