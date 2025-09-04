Rodovia Leste-Oeste

Mulher morre após carro bater em poste e pegar fogo em Vila Velha

O marido da vítima, que conduzia o veículo, contou à Polícia Militar que um outro carro teria feito uma manobra brusca, e ele acabou perdendo o controle e colidindo contra o poste

Felipe Sena

4 de setembro de 2025

Uma mulher de 38 anos morreu na noite de quarta-feira (3) após um carro bater em um poste e pegar fogo na Rodovia Leste-Oeste, no bairro Vale Encantado, em Vila Velha. Segundo a Polícia Militar, a vítima estava no banco do passageiro e não conseguiu sair do veículo, que ficou completamente carbonizado. O motorista do veículo, de 46 anos, contou que um outro carro teria feito uma manobra brusca, e ele acabou perdendo o controle e colidindo contra o poste. O homem disse ainda que tentou retirar a esposa do automóvel, mas não conseguiu por causa da rápida propagação das chamas. O casal não teve o nome divulgado.

Conforme a PM, o condutor de veículo relatou que o casal havia saído de um supermercado e seguia para a casa da sogra, em Campo Belo, Cariacica. O motorista fez o teste do bafômetro, que deu negativo, e foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha para prestar depoimento.

O Corpo de Bombeiros informou que equipes foram acionadas para controlar o incêndio. Ao chegarem, o carro já estava tomado pelo fogo, e a vítima estava sem vida dentro do veículo. Após o combate às chamas, a cena ficou sob responsabilidade da Polícia Militar e da Polícia Científica.

O que dizem as polícias Civil e Científica

A Polícia Científica (PCIES) informou queo corpo da vítima, uma mulher de 38 anos, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, em Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

A Polícia Civil disse que o motorista do veículo, de 46 anos, foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi ouvido e liberado, segundo a corporação, em conformidade com o previsto no Código de Trânsito Brasileiro. "Esta medida foi adotada uma vez que o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá em investigação pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito", informou.

