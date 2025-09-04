Home
Mulher morre após carro bater em poste e pegar fogo em Vila Velha

Imagem de perfil de Felipe Sena

Felipe Sena

Repórter / [email protected]

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 11:28

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para ocorrência de incêndio em veículo, na noite desta quarta-feira (03), em Vale Encantado, Vila Velha. No local, a guarnição constatou que o fogo já tinha tomado todo o carro e havia uma vítima em óbito dentro do veículo. A equipe combateu as chamas e deixou a cena aos cuidados da Polícia Militar e Polícia Científica.

Uma mulher de 38 anos morreu na noite de quarta-feira (3) após um carro bater em um poste e pegar fogo na Rodovia Leste-Oeste, no bairro Vale Encantado, em Vila Velha. Segundo a Polícia Militar, a vítima estava no banco do passageiro e não conseguiu sair do veículo, que ficou completamente carbonizado. O motorista do veículo, de 46 anos, contou que um outro carro teria feito uma manobra brusca, e ele acabou perdendo o controle e colidindo contra o poste.  O homem disse ainda que tentou retirar a esposa do automóvel, mas não conseguiu por causa da rápida propagação das chamas. O casal não teve o nome divulgado. 

Conforme a PM, o condutor de veículo relatou que o casal havia saído de um supermercado e seguia para a casa da sogra, em Campo Belo, Cariacica. O motorista fez o teste do bafômetro, que deu negativo, e foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha para prestar depoimento.

O Corpo de Bombeiros informou que equipes foram acionadas para controlar o incêndio. Ao chegarem, o carro já estava tomado pelo fogo, e a vítima estava sem vida dentro do veículo. Após o combate às chamas, a cena ficou sob responsabilidade da Polícia Militar e da Polícia Científica.

O que dizem as polícias Civil e Científica

A Polícia Científica (PCIES) informou queo corpo da vítima, uma mulher de 38 anos, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, em Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

A Polícia Civil disse que o motorista do veículo, de 46 anos, foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi ouvido e liberado, segundo a corporação, em conformidade com o previsto no Código de Trânsito Brasileiro. "Esta medida foi adotada uma vez que o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá em investigação pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito", informou.

