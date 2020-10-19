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Motorista fica ferido após bater carro em poste em Cachoeiro

A vítima ficou presa às ferragens. O motorista teve  fratura de fêmur, mas foi resgatado consciente pelo Corpo de Bombeiros até o Hospital Santa Casa de Misericórdia, no mesmo município
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 out 2020 às 15:13

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 15:13

Motorista bateu na lateral de um poste no interior de Cachoeiro Crédito: Internauta
Um motorista ficou ferido após bater com o carro em um poste no final da manhã desta segunda-feira (19), na ES 164, rodovia que liga Cachoeiro de Itapemirim a Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo. A vítima ficou presa às ferragens e precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros.
Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 11h50, na localidade de Santa Rosa, em Cachoeiro de Itapemirim. A vítima  que dirigia um Fiat Uno  seguia no sentido Vargem Alta quando perdeu o controle da direção e bateu no poste.
Os bombeiros informaram que a vítima se encontrava consciente e com fratura de fêmur. O motorista foi socorrido pelo resgate e encaminhado para a Santa Casa. A unidade não informou o estado de saúde do paciente.
Motorista ficou ferido após bater com o carro na lateral de um poste no interior de Cachoeiro
Motorista ficou ferido após bater com o carro na lateral de um poste no interior de Cachoeiro Crédito: Internauta

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