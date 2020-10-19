Motorista fica ferido após bater carro em poste em Cachoeiro

Um motorista ficou ferido após bater com o carro em um poste no final da manhã desta segunda-feira (19), na ES 164, rodovia que liga Cachoeiro de Itapemirim a Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo. A vítima ficou presa às ferragens e precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros.
Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 11h50, na localidade de Santa Rosa, em Cachoeiro de Itapemirim. A vítima que dirigia um Fiat Uno seguia no sentido Vargem Alta quando perdeu o controle da direção e bateu no poste.
Os bombeiros informaram que a vítima se encontrava consciente e com fratura de fêmur. O motorista foi socorrido pelo resgate e encaminhado para a Santa Casa. A unidade não informou o estado de saúde do paciente.