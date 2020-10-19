Três pessoas são assassinadas a tiros em Pedro Canário

Um triplo homicídio ocorrido na tarde deste domingo (18) no meio da rua no bairro Camata, em Pedro Canário, Norte do Espírito Santo, assustou moradores. De acordo com a polícia, as vítimas são dois adolescentes de 13 e 15 anos e um homem de 38 anos. Os nomes deles não foram informados.
Outro homem foi atingido pelos disparos e encaminhado para o hospital da cidade. Posteriormente, foi transferido para o Hospital Estadual Dr. Roberto Silvares, em São Mateus. O quadro de saúde, nome e a idade dele não foram informados.
Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, também no Norte do Estado. A Polícia Civil informou que as investigações começaram logo após o fato e a equipe da Delegacia de Polícia de Pedro Canário recolheu provas para a apuração do caso.
Ainda de acordo com a polícia, diligências estão em andamento e até o momento nenhum suspeito foi detido. A Polícia Civil informou ainda que outras informações não serão passadas para preservar as investigações
CIDADE REGISTROU OUTRO HOMICÍDIO NO SÁBADO
Outro homicídio foi registrado em Pedro Canário, na manhã de sábado (17). O corpo de um homem foi encontrado em uma avenida, também bairro Camata. De acordo com a Polícia Militar, a perícia esteve no local e confirmou a morte por cinco tiros de arma.
Próximo ao local onde o corpo foi encontrado, a PM localizou cápsulas de munição de calibre .380. Populares disseram aos militares que e a vítima sofria ameaças de morte por traficantes da região, após cometer furto nas proximidades. A idade e nome do homem não foram informados. A polícia não disse se algum suspeito do crime foi detido nem se esse crime tem relação com o triplo homicídio do domingo.