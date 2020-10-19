Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência no Norte do ES

Três pessoas são assassinadas a tiros em Pedro Canário

De acordo com a polícia, as vítimas são dois adolescentes de 13 e 15 anos e um homem de 38 anos. Os nomes deles não foram informados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 out 2020 às 13:08

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 13:08

Serviço Médico Legal (SML) de Linhares
Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares Crédito: Brunela Alves | Arquivo
Um triplo homicídio ocorrido na tarde deste domingo (18) no meio da rua no bairro Camata, em Pedro Canário, Norte do Espírito Santo, assustou moradores. De acordo com a polícia, as vítimas são dois adolescentes de 13 e 15 anos e um homem de 38 anos. Os nomes deles não foram informados. 
Outro homem foi atingido pelos disparos e encaminhado para o hospital da cidade. Posteriormente, foi transferido para o Hospital Estadual Dr. Roberto Silvares, em  São Mateus. O quadro de saúde, nome e a idade dele não foram informados. 

Veja Também

Ouvia os amigos e não os pais, diz pai de adolescente morto em Pedro Canário

ES é o terceiro no país em aumento de mortes violentas em 2020

Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, também no Norte do Estado. A Polícia Civil informou que as investigações começaram logo após o fato e a equipe da Delegacia de Polícia de Pedro Canário recolheu provas para a apuração do caso.
Ainda de acordo com a polícia, diligências estão em andamento e até o momento nenhum suspeito foi detido. A Polícia Civil informou ainda que outras informações não serão passadas para preservar as investigações

Veja Também

Bandido finge ser visitante e faz arrastão em igreja de Cariacica

Causa da morte da mulher encontrada nua em Anchieta segue desconhecida

CIDADE REGISTROU OUTRO HOMICÍDIO NO SÁBADO

Outro homicídio foi registrado em Pedro Canário, na manhã de sábado (17). O corpo de um homem foi encontrado em uma avenida, também bairro Camata. De acordo com a Polícia Militar, a perícia esteve no local e confirmou a morte por cinco tiros de arma.
Próximo ao local onde o corpo foi encontrado, a PM localizou cápsulas de munição de calibre .380. Populares disseram aos militares que e a vítima sofria ameaças de morte por traficantes da região, após cometer furto nas proximidades. A idade e nome do homem não foram informados. A polícia não disse se algum suspeito do crime foi detido nem se esse crime tem relação com o triplo homicídio do domingo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados