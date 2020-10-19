Três pessoas são assassinadas a tiros em Pedro Canário

Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares Crédito: Brunela Alves | Arquivo

Um triplo homicídio ocorrido na tarde deste domingo (18) no meio da rua no bairro Camata, em Pedro Canário , Norte do Espírito Santo, assustou moradores. De acordo com a polícia, as vítimas são dois adolescentes de 13 e 15 anos e um homem de 38 anos. Os nomes deles não foram informados.

Outro homem foi atingido pelos disparos e encaminhado para o hospital da cidade. Posteriormente, foi transferido para o Hospital Estadual Dr. Roberto Silvares, em São Mateus. O quadro de saúde, nome e a idade dele não foram informados.

Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, também no Norte do Estado. A Polícia Civil informou que as investigações começaram logo após o fato e a equipe da Delegacia de Polícia de Pedro Canário recolheu provas para a apuração do caso.

Ainda de acordo com a polícia, diligências estão em andamento e até o momento nenhum suspeito foi detido. A Polícia Civil informou ainda que outras informações não serão passadas para preservar as investigações

CIDADE REGISTROU OUTRO HOMICÍDIO NO SÁBADO

Outro homicídio foi registrado em Pedro Canário, na manhã de sábado (17). O corpo de um homem foi encontrado em uma avenida, também bairro Camata. De acordo com a Polícia Militar, a perícia esteve no local e confirmou a morte por cinco tiros de arma.