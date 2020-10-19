Ouvia os amigos e não os pais, diz pai de adolescente morto em Pedro Canário

Na porta do Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, no Norte do Espírito Santo, o trabalhador braçal Fabiano Santos Faustino esperava para liberar o corpo do filho, de 15 anos. O menino foi uma das vítimas do triplo homicídio que chocou a cidade de Pedro Canário no final da tarde deste domingo (18).
De acordo com a Polícia Militar, disputas ligadas ao tráfico de drogas podem ter motivado o crime. Ainda muito abalado, o pai lembrou, para reportagem da TV Gazeta, dos conselhos que deu para o filho para não se envolver com pessoas ligadas ao crime.
"Eu não sei muito bem o que aconteceu. O sentimento é de tristeza. A gente dava muitos conselhos e ele não ouvia. Dava mais atenção para o conselho dos amigos do que dos pai"
O CRIME
Além do jovem de 15 anos, outro adolescente de 13 anos e um homem de 38 foram executados. Outra vítima foi atingida pelos disparos e foi encaminhada para o hospital da cidade e depois transferida para Hospital Estadual Dr. Roberto Silvares, em São Mateus. O quadro de saúde, nome e a idade dele não foram informados.
As três pessoas foram mortas no bairro Camata, no final da tarde deste domingo (18). A Polícia Civil informou que as investigações começaram logo após o fato e a equipe da Delegacia de Polícia de Pedro Canário recolheu provas para a apuração do caso.