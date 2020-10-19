Ouvia os amigos e não os pais, diz pai de adolescente morto em Pedro Canário

"Eu não sei muito bem o que aconteceu. O sentimento é de tristeza. A gente dava muitos conselhos e ele não ouvia. Dava mais atenção para o conselho dos amigos do que dos pai"

Além do jovem de 15 anos, outro adolescente de 13 anos e um homem de 38 foram executados. Outra vítima foi atingida pelos disparos e foi encaminhada para o hospital da cidade e depois transferida para Hospital Estadual Dr. Roberto Silvares, em São Mateus. O quadro de saúde, nome e a idade dele não foram informados.