Bandido finge ser visitante e faz arrastão em igreja de Cariacica

Criminoso faz arrastão em igreja de Rio Marinho Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

Um criminoso fez um arrastão dentro de uma igreja evangélica, em Cariacica . O crime aconteceu pouco depois das 19h deste domingo (18) na Igreja Missionária do bairro Rio Marinho.

A filha do pastor não estava no momento do roubo, mas contou à reportagem da TV Gazeta que o culto começa às 19h30 aos domingos.

Por volta das 19h, o pastor chegou na igreja junto com a esposa, o filho e outros fiéis. Pouco antes do culto começar, chegou um homem bem vestido, armado, que anunciou o assalto, trancou todo mundo no banheiro da igreja e mandou que todos entregassem o celular. Segundo testemunhas, o criminoso se passou por visitante da igreja.