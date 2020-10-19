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Rio Marinho

Bandido finge ser visitante e faz arrastão em igreja de Cariacica

Pouco antes do culto começar, chegou um homem bem vestido, armado, que anunciou o assalto, trancou todo mundo no banheiro da igreja e mandou que todos entregassem o celular
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 out 2020 às 07:24

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 07:24

O caso aconteceu nesse domingo (18)
Criminoso faz arrastão em igreja de Rio Marinho Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Um criminoso fez um arrastão dentro de uma igreja evangélica, em Cariacica. O crime aconteceu pouco depois das 19h deste domingo (18) na Igreja Missionária do bairro Rio Marinho.
A filha do pastor não estava no momento do roubo, mas contou à reportagem da TV Gazeta que o culto começa às 19h30 aos domingos.

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Por volta das 19h, o pastor chegou na igreja junto com a esposa, o filho e outros fiéis. Pouco antes do culto começar, chegou um homem bem vestido, armado, que anunciou o assalto, trancou todo mundo no banheiro da igreja e mandou que todos entregassem o celular. Segundo testemunhas, o criminoso se passou por visitante da igreja.
No momento do crime, havia de oito a dez pessoas na igreja, que fica em uma região bem movimentada do bairro. Fiéis e vizinhos do local ficaram bastante assustados. Com informações da TV Gazeta

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