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Corpo na praia

Causa da morte da mulher encontrada nua em Anchieta segue desconhecida

A identidade da mulher não foi divulgada. Polícia continua em diligências.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 out 2020 às 13:06

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 13:06

Corpo encontrado em Anchieta
Corpo encontrado em Anchieta Crédito: Internauta
A causa da morte da mulher que foi encontrada na Praia dos Castelhanos, em Anchieta, no litoral Sul do Espírito Santo, neste sábado (17), ainda é desconhecida. O corpo foi encontrado sem roupas, na areia da praia e a identidade da mulher não foi divulgada.
De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado como morte a esclarecer e o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico. Apenas após os exames será possível confirmar a causa da morte.

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O resultado do exame é que irá definir se haverá instauração de inquérito, caso seja constatada morte violenta. Nesta segunda-feira (19), a informação na delegacia de Anchieta era de que policiais estavam em diligências sobre o caso.
Na cidade, moradores lamentam o ocorrido e dizem saber quem é a vítima. Ela era uma mulher conhecida no município pelas causas ambientais e participação em causas sociais. Não temos informações, mas vamos tentar acompanhar o andamento deste caso, disse a presidente do Conselho dos Direitos da Mulher de Anchieta, Angela Florentino.
Apesar da informação de que a vítima participava de causas ambientais e sociais, a polícia não divulgou oficialmente a identidade da vítima.

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