Causa da morte da mulher encontrada nua em Anchieta segue desconhecida

Corpo encontrado em Anchieta Crédito: Internauta

De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado como morte a esclarecer e o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico. Apenas após os exames será possível confirmar a causa da morte.

O resultado do exame é que irá definir se haverá instauração de inquérito, caso seja constatada morte violenta. Nesta segunda-feira (19), a informação na delegacia de Anchieta era de que policiais estavam em diligências sobre o caso.

Na cidade, moradores lamentam o ocorrido e dizem saber quem é a vítima. Ela era uma mulher conhecida no município pelas causas ambientais e participação em causas sociais. Não temos informações, mas vamos tentar acompanhar o andamento deste caso, disse a presidente do Conselho dos Direitos da Mulher de Anchieta, Angela Florentino.