Motorista embriagado é preso após bater em ponto de ônibus em Vitória

Homem de 43 anos foi autuado por dirigir com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência

Felipe Sena

Repórter / [email protected]

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 12:09

Um homem de 43 anos foi preso na madrugada deste domingo (9) após se envolver em um acidente de trânsito no bairro Jucutuquara, em Vitória. Segundo a Polícia Militar, ele perdeu o controle do carro em uma curva, passou reto, bateu contra o guard rail, depois em um poste e, por fim, atingiu um ponto de ônibus.

Um motorista de 43 anos foi preso na madrugada deste domingo (9) após perder o controle do carro em uma curva e atingir um guard rail, um poste e, por fim, um abrigo de ponto de ônibus, no bairro Jucutuquara, em Vitória. Segundo a Polícia Militar (PM), o condutor foi autuado por embriaguez ao volante e, contra ele, também havia um mandado de prisão em aberto por violência doméstica. O nome dele não foi divulgado.

O impacto da colisão quebrou os vidros do abrigo e amassou a estrutura metálica. Não havia passageiros no local no momento da batida. A PM informou que o motorista foi levado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, mas optou por não receber atendimento médico. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que confirmou a ingestão de álcool.

Ainda conforme a PM, os militares consultaram o sistema de segurança e constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra o condutor por violência doméstica. Diante da situação, ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória.

A Polícia Civil informou que o motorista foi autuado em flagrante por conduzir o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, e encaminhado ao Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, em Viana.

