Motorista embriagado é preso após bater em ponto de ônibus em Vitória

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 12:09
Um motorista de 43 anos foi preso na madrugada deste domingo (9) após perder o controle do carro em uma curva e atingir um guard rail, um poste e, por fim, um abrigo de ponto de ônibus, no bairro Jucutuquara, em Vitória. Segundo a Polícia Militar (PM), o condutor foi autuado por embriaguez ao volante e, contra ele, também havia um mandado de prisão em aberto por violência doméstica. O nome dele não foi divulgado.
O impacto da colisão quebrou os vidros do abrigo e amassou a estrutura metálica. Não havia passageiros no local no momento da batida. A PM informou que o motorista foi levado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, mas optou por não receber atendimento médico. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que confirmou a ingestão de álcool.
Ainda conforme a PM, os militares consultaram o sistema de segurança e constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra o condutor por violência doméstica. Diante da situação, ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória.
A Polícia Civil informou que o motorista foi autuado em flagrante por conduzir o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, e encaminhado ao Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, em Viana.
