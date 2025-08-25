Motorista de ônibus morre em acidente na 'Curva da Morte' em Cachoeiro

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 11:35
Um motorista de ônibus morreu após o veículo capotar na ES 164, em trecho conhecido como 'Curva da Morte', na localidade de Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O acidente que matou Geneval Ribeiro dos Santos, de 62 anos, aconteceu na madrugada desta segunda-feira (25). A reportagem da TV Gazeta Sul apurou que a vítima seguia para Guaçuí, onde buscaria trabalhadores de uma empresa.
A RS Locadora, empresa para a qual Geneval trabalhava, afirmou à reportagem que ele era um motorista experiente e já era funcionário havia algum tempo, sempre realizando a mesma rota.
Um vigilante de uma empresa de rochas às margens da via contou para a Polícia Militar que ouviu o barulho. Disse que o veículo teria batido em uma pedra e capotou, caindo sobre o asfalto. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local, mas constatou a morte da vítima.
A Polícia Científica informou que a perícia foi acionada e o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil comunicou que as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) do município.
O ônibus foi guinchado para um pátio do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran) durante a manhã.
*Com informações do repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul
