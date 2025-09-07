Home
>
Central de Trânsito
>
Motorista com sinais de embriaguez é detido após acidente em Conceição do Castelo

Motorista com sinais de embriaguez é detido após acidente em Conceição do Castelo

Durante a abordagem, os militares perceberam que homem apresentava fala alterada, desequilíbrio e forte odor etílico

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 18:14

Acidente foi registrado na rodovia ES 472
Acidente foi registrado na rodovia ES 472 Crédito: Reprodução/ Instagram @vnidepre

Um motorista foi detido, na madrugada deste domingo (7), após se envolver em um acidente na rodovia ES 472, nas proximidades da comunidade rural de Taquarussu, em Conceição do Castelo, na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, ele estava com sinais de embriaguez.

Recomendado para você

Durante a abordagem, os militares perceberam que homem apresentava fala alterada, desequilíbrio e forte odor etílico

Motorista com sinais de embriaguez é detido após acidente em Conceição do Castelo

A estrutura estava totalmente interditada desde as 14 horas para a travessia de manifestantes em apoio a Bolsonaro

Trânsito liberado na Terceira Ponte na noite deste domingo

Segundo publicação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ainda não há previsão de liberação da via

Acidente interdita totalmente a BR 101 em Anchieta

Com o impacto, o veículo ficou atrás de um guard-rail e colidiu contra um poste. Para os militares, o motorista contou que seguia em direção a Castelo quando um veículo, com os faróis altos, passou por ele, fazendo com que perdesse o controle da direção e saísse da pista.

Durante a abordagem, os militares perceberam sinais claros de embriaguez no homem, como fala alterada, desequilíbrio e forte odor etílico. Ele foi detido e levado à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, onde realizou o teste do bafômetro, que deu resultado positivo.

O motorista não tinha ferimentos aparentes, segundo a PM, e dispensou atendimento médico. Como não era o dono do carro, o proprietário foi acionado para providenciar a retirada do automóvel do local. 

A Polícia Civil informou que o homem, de 46 anos, foi autuado em flagrante por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência e liberado para responder em liberdade, após pagar a fiança arbitrada pela autoridade policial.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

acidente Região sul do ES

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais