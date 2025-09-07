ES 472

Motorista com sinais de embriaguez é detido após acidente em Conceição do Castelo

Durante a abordagem, os militares perceberam que homem apresentava fala alterada, desequilíbrio e forte odor etílico

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 18:14

Acidente foi registrado na rodovia ES 472 Crédito: Reprodução/ Instagram @vnidepre

Um motorista foi detido, na madrugada deste domingo (7), após se envolver em um acidente na rodovia ES 472, nas proximidades da comunidade rural de Taquarussu, em Conceição do Castelo, na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, ele estava com sinais de embriaguez.

Com o impacto, o veículo ficou atrás de um guard-rail e colidiu contra um poste. Para os militares, o motorista contou que seguia em direção a Castelo quando um veículo, com os faróis altos, passou por ele, fazendo com que perdesse o controle da direção e saísse da pista.

Durante a abordagem, os militares perceberam sinais claros de embriaguez no homem, como fala alterada, desequilíbrio e forte odor etílico. Ele foi detido e levado à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, onde realizou o teste do bafômetro, que deu resultado positivo.

O motorista não tinha ferimentos aparentes, segundo a PM, e dispensou atendimento médico. Como não era o dono do carro, o proprietário foi acionado para providenciar a retirada do automóvel do local.

A Polícia Civil informou que o homem, de 46 anos, foi autuado em flagrante por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência e liberado para responder em liberdade, após pagar a fiança arbitrada pela autoridade policial.

