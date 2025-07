Noroeste do ES

Motociclista morre durante acidente com ônibus em São Roque do Canaã

Vítima de 48 anos teria invadido a contramão, segundo relato do motorista do coletivo à Polícia Militar

Conforme a corporação, o motorista do ônibus disse que, em uma curva, o motociclista, que vinha no sentido oposto, teria invadido a contramão e houve o acidente. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de bebida alcoólica.

O condutor do ônibus, de 46 anos, foi conduzido à Delegacia Regional de Colatina. "Ele foi ouvido e liberado em conformidade com o previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Esta medida foi adotada uma vez que o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante", disse a Polícia Civil. O caso seguirá em investigação pela Delegacia de Polícia (DP) de São Roque do Canaã.