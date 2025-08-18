Moto de trilha

Motociclista morre após colidir e cair em córrego em Afonso Cláudio

Denilson Guimarães Stofel, de 36 anos, sofreu acidente após deixar uma confraternização na noite de sábado (16), com a moto de um conhecido, segundo a família

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 11:55

Um motociclista de 36 anos morreu em um acidente na localidade de São Domingos de Ibicaba, em Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo, na tarde de domingo (17). A Polícia Militar disse que Denilson Guimarães Stofel perdeu o controle do veículo, atingiu uma estaca e caiu dentro de um córrego.

Conforme a PM, familiares contaram aos policiais que Denilson estava em uma confraternização na noite de sábado (16), quando pegou a moto de trilha de um conhecido, sem o consentimento do proprietário, e saiu sem informar para onde iria. Sem notícias sobre o paradeiro dele, parentes e amigos iniciaram as buscas, sem sucesso. Já na manhã do domingo (17), ele foi localizado por um morador – que viu uma estaca de madeira quebrada e marcas de frenagem perto do local.

A Polícia Militar afirmou que as marcas de frenagem estavam na direção de um buraco às margens da estrada, onde há um pequeno córrego. Denilson foi encontrado parcialmente submerso, com a moto ao lado do corpo.

A Polícia Científica informou que encaminhou o corpo de Denilson à Seção Regional de Medicina Legal em Venda Nova do Imigrante. A Polícia Civil explicou que as circunstâncias do fato são apuradas pela Delegacia de Afonso Cláudio. A moto usada pela vítima foi guinchada, pois estava sem placa.

