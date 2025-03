Na ES 146

Motociclista morre após acidente com carro em Alfredo Chaves

Natanael Pires Vieira chegou a ser socorrido do local lúcido e conversando, mas, depois de dar entrada no hospital, não resistiu

Jovem de moto se envolve em acidente com carro e morre em Alfredo Chaves. (Redes Sociais )

O piloto de uma motocicleta morreu após se envolver em um acidente com um carro na ES 146, na tarde de quarta-feira (19) no interior de Alfredo Chaves, na Região Serrana do Espírito Santo. Ele chegou a ser socorrido do local lúcido e conversando, mas, após dar entrada na Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, não resistiu.

O acidente aconteceu na rodovia que liga Alfredo Chaves à BR 101. As causas não foram informadas pelas autoridades. Segundo a Polícia Militar, o piloto, Natanael Pires Vieira, de 25 anos, sofreu uma fratura na perna e estava com sangramentos na cabeça. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) para o hospital, acompanhado da esposa, mas não resistiu.

O motorista do carro, de 69 anos, não se feriu. Ele passou por teste de bafômetro, que deu negativo. Os veículos estavam regulares e foram liberados para serem removidos do local. Segundo o Polícia Civil, as circunstâncias do fato serão apuradas pela Delegacia de Polícia de Alfredo Chaves.

