Na ES 060

Motorista fica ferido em acidente ao desviar de cachorro em Anchieta

Colisão envolveu um Fiat Argo e uma caminhonete Ford Ranger; acidente aconteceu na noite de terça-feira (5), na localidade de Subaia

Um motorista ficou ferido em um acidente envolvendo o carro que ele estava dirigindo e uma caminhonete, na ES 060, na localidade de Subaia, em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo. A colisão do Fiat Argo com a Ford Ranger aconteceu na noite de terça-feira (5), após o condutor do automóvel desviar de um cachorro que invadiu a rodovia.>