Acidente

Caminhão ultrapassa veículo parado e bate em carreta em Vargem Alta

Veículo tentava desviar de outro caminhão que estava parado na pista após falha mecânica, mas durante a ultrapassagem colidiu com carreta que vinha no sentido contrário

Um caminhão e uma carreta bateram na manhã desta quarta-feira (6) na ES 164, na localidade de Jaciguá, em Vargem Alta , região Sul do Espírito Santo. Testemunhas contaram ao Corpo de Bombeiros que um caminhão tentou desviar de outro que estava parado na pista por problemas mecânicos. Em seguida, o veículo que fazia a ultrapassagem e uma carreta que vinha no sentido contrário bateram. >

O motorista do caminhão foi socorrido pelo Samu/192 e apresentava ferimentos leves e uma suspeita de fratura no braço. A Polícia Militar foi ao local e realizou a sinalização da via para auxiliar o trânsito e evitar novos acidentes. O Corpo de Bombeiros retirou objetos da pista e jogou pó de serra nas manchas de óleo que estavam na via. >