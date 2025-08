Em Jerônimo Monteiro

Motociclista bate em estaca e morre após acidente na ES 177

Vítima foi identificada como Miguel Otávio Moraes Regini; caso aconteceu na quarta-feira (30)

Um motociclista de 25 anos morreu na ES 177, na Serra da Aliança, em Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo, após perder o controle na curva e colidir com uma estaca, às margens da via. O caso aconteceu na noite de quarta-feira (30). Segundo informações da Polícia Militar, a vítima foi identificada como Miguel Otávio Moraes Regini.>