Motoboy morre após acidente com caminhão em Cachoeiro de Itapemirim

Vítima tentava passar na lateral, pela calçada, mas acabou atingida e foi arrastada pelo veículo na noite de segunda-feira (5)

Um motoboy identificado como Eduardo Elias Libaino, de 21 anos, morreu na noite de segunda-feira (5) após um acidente na Avenida Aristídes Campos, na altura do bairro Campo Leopoldina, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo. Ele tentava passar na lateral, pela calçada, mas acabou atingido e arrastado por um caminhão. Câmeras de videomonitoramento de comércios na via flagraram como tudo aconteceu (confira acima).

Para a Polícia Militar, o motorista do caminhão contou que seguia em direção ao bairro Nova Brasília. Ao passar em frente a uma loja, ouviu um barulho na lateral direita do veículo e sentiu um solavanco, como se tivesse passado por cima de algo.

Ao olhar pelo retrovisor, o caminhoneiro viu a motocicleta caída e, ao descer, viu o motociclista já morto. Em choque, ele pediu para que pessoas ao redor acionassem o (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) e o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes/ 190). Segundo a PM, ele realizou o teste do etilômetro, que deu negativo, e foi encaminhado para a delegacia da cidade.

O motorista, de 55 anos, foi ouvido e liberado em conformidade com o previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Segundo a Polícia Civil, essa medida foi adotada uma vez que o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá em investigação.

Vítima trabalhava para pagar moto

Eduardo Elias Libaino, de 21 anos, morreu em acidente de moto . (Arquivo da família )

A tia do jovem, Silvana da Penha Libaino Costa, conversou com a repórter Bruna Hemerly, da TV Gazeta Sul. Ela contou que o sobrinho trabalhava em dois turnos para pagar o consórcio da motocicleta, comprada há pouco tempo.

“Era um menino trabalhador, lutador, gente boa demais. Só vivia para o trabalho mesmo. Fazia entregas de manhã e a noite também. Ficamos sabendo às 22h e fomos ao local do acidente. Há um ano veio para Cachoeiro morar com o pai“, revelou a tia.

Na roda traseira da moto havia um emaranhado de fios de internet. A família acredita que isso pode ter provocado a queda da vítima. “Um motoboy no local nos mostrou, a moto não andava, foi voltando o pneu e o fio se soltou, parecia um fio de internet, acho que foi o fator do acidente”, comentou Silvana. O corpo do jovem será velado e sepultado em Muniz Freire.

