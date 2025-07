Atenção, motoristas

Acidente com morte deixa BR 101 parcialmente interditada na Serra

Um acidente deixou pelo menos uma pessoa morta e o tráfego parcialmente interrompido na BR 101, na altura do km 265, em Serra, na manhã desta terça-feira (29), no sentido Vitória. A informação foi repassada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nas redes sociais. Na foto publicada pela corporação, é possível ver pelo menos duas motocicletas caídas no asfalto, além do corpo da vítima coberto por uma manta térmica.