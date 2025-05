Motorista foi arremessado

Morte na BR 101: vídeo mostra carreta atingindo ônibus em Sooretama

Imagens mostram que o semáforo ficou com sinal verde para o coletivo, que, ao entrar no cruzamento, foi atingido pela carreta; motorista do ônibus estaria sem cinto e foi projetado para fora do veículo

Publicado em 21 de maio de 2025 às 10:23

Nas imagens, é possível ver que o semáforo abriu para o ônibus, que iniciou o cruzamento da rodovia no mesmo momento em que a carreta entrou na via e não conseguiu frear, batendo na parte da frente da lateral esquerda do coletivo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), motorista do coletivo, que não foi identificado pela corporação, estaria sem cinto de segurança e foi projetado para fora do veículo com o impacto da colisão. Ele chegou a ser socorrido e levado para um hospital, mas morreu no trajeto. >

Conforme a PRF, os passageiros do ônibus e o motorista da carreta — que seguia do Ceará para Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo — sofreram apenas escoriações. Ambos veículos acabaram saíram da pista e ficaram em cima do canteiro central após a batida, por isso não houve necessidade de interditar a via.>

Em nota, a Polícia Científica informou que o serviço de transporte de cadáver foi acionado na manhã desta quarta-feira (21), às 7h50, para o recolhimento do corpo de um homem de 46 anos, em um hospital localizado no Centro de Linhares. >

"Segundo informações repassadas pela equipe médica, a vítima foi a óbito em decorrência de um trauma de uma colisão entre caminhão e ônibus. Porém, não constam as circunstâncias do acidente. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares, onde serão realizados os exames de praxe, incluindo a identificação formal e o exame cadavérico. Posteriormente, o corpo será liberado aos familiares".>

A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter mais informações sobre os procedimentos adotados após a ocorrência, mas não obteve retorno até o momento da publicação da matéria.>

*Com informações da repórter Luciany Oliveira, da TV Gazeta Norte>

