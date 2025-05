Sem cinto de segurança

Motorista de ônibus morre arremessado em acidente na BR 101 em Sooretama

Coletivo, que transportava 39 trabalhadores, foi atingido por uma carreta, que teria avançado semáforo vermelho; os demais ocupantes do ônibus e o condutor do outro veículo tiveram apenas escoriações

O motorista de um ônibus, que estava transportando 39 trabalhadores, morreu em colisão com uma carreta carregada com bloco de rocha. A vítima foi identificada como Telmo Mululo, de 46 anos. O acidente ocorreu no km 126 da BR 101, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, por volta de 4h30 desta quarta-feira (21). Os outros ocupantes do coletivo não tiveram ferimentos graves, e o condutor do outro veículo não se feriu. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) disse que a batida não comprometeu o trânsito, e não foi preciso interditar a via.>