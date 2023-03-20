Jovem perde controle de moto e morre em acidente na BR 101 em Viana

Um jovem de 27 anos morreu em um acidente envolvendo a moto que ele estava pilotando no km 302 da BR 101, em Viana, na noite deste domingo (19). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Patrick Bento Sunderhus era da Serra e estava seguindo no sentido Sul da rodovia, quando perdeu o controle da direção e caiu com o veículo.
A PRF informou que o acidente ocorreu na altura do bairro Ribeira, às 21h25. De acordo com a corporação, Patrick perdeu controle após curva, caindo na rodovia. O veículo, em seguida, colidiu com divisor de pista, parando na sarjeta. O condutor teve a morte confirmada no local.
A Polícia Civil foi procurada pela reportagem de A Gazeta e informou que a perícia foi acionada na noite deste domingo (19), para uma ocorrência de capotamento em Ribeira, Viana. "O corpo da vítima, um homem de 27 anos, foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares", pontuou a corporação.
Correção
20/03/2023 - 9:41
A primeira versão desta matéria informava que o fato havia ocorrido na BR 262, em Viana. No entanto, o acidente foi registrado na BR 101. O texto e o título foram corrigidos.